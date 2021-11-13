Самый молодой дебютант России забил лакросс-гол на Евротуре. И побил еще один рекорд по возрасту
Хоккейная Россия играет на Евротуре экспериментальным составом. Мы подробно рассказывали, что там проверяются кандидаты в состав на МЧМ-2022 (много) и на Олимпиаду (мало). Попал на Кубок Карьяла и 16-летний Матвей Мичков. В этом сезоне он уже заиграл за СКА на уровне КХЛ. В матче с «Адмиралом» Мичков набрал три очка и вошел в историю лиги.
Как главный юниор России в 16 лет заиграл в КХЛ. Выходит в первом звене СКА – у тренера, который развивает молодых игроков
Мичков сыграл в матче России и Финляндии (0:3). Там было разгромное поражение, но Мичков дебютировал за взрослую сборную. В 16 лет, 11 месяцев и 2 дня он стал самым молодым дебютантом в истории сборной России. Так побил возрастной рекорд Александра Овечкина – перекрыл его почти на год.
Первый гол России на этапе Евротура в Финляндии – опять Матвей Мичков. В матче против Швеции он подхватил отскочившую от борта шайбу. Поднял ее на клюшку и занес из-за ворот. Такие шайбы в хоккее – это лакросс-голы. В России есть отдельные любители таких моментов. Сергей Шумаков забивал такие голы даже в плей-офф КХЛ. А таким получился гол Матвея Мичкова:
Теперь Мичков – самый молодой автор гола в истории сборной России по хоккею. Его возраст на момент этой шайбы – 16 лет, 11 месяцев и 4 дня. Так перекрыто еще одно достижение Александра Овечкина. Он забрасывал первую шайбу за сборную России в возрасте 17 лет, 11 месяцев и 21 дня. Не зря сам Овечкин публично поддерживал Мичкова.
Перед вызовом в сборную СКА спускал Мичкова в МХЛ. У него получилось сверкнуть на взрослом уровне, но дальше игровое время сокращалось. Последним матчем Мичкова в КХЛ была игра СКА и «Нефтехимика» в октябре. К матчам против взрослых он вернулся только через месяц. Но Роман Ротенберг объяснял его вызов в сборную России через хорошую систему подготовки игроков.
Мичков любил лакросс-голы и на юниорском уровне. Он рассказывал, что такие моменты не всегда получаются даже на тренировках. Но их необходимо постоянно практиковать в удачное время: «Не нужно бояться, нужно действовать уверенно. Если удастся – выйдет очень красиво, если не станешь пробовать, то не узнаешь каково это».
Реакции на его новый лакросс-гол:
Автор The Athletic Скотт Уиллер назвал лакросс-гол Мичкова одним из лучших за всю историю: «Обычно такие шайбы планируются. Эти игроки действуют медленно со временем и пространством. Мичков же ловит шайбу и ловко импровизирует, чтобы затащить ее в ворота. Это совсем другое». Фанаты пишут комментарии клубам НХЛ, чтобы те обязательно взяли Мичкова на драфте.
Другие достижения Мичкова в хоккее: