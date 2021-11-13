Самый молодой дебютант России забил лакросс-гол на Евротуре. И побил еще один рекорд по возрасту

Хоккейная Россия играет на Евротуре экспериментальным составом. Мы подробно рассказывали, что там проверяются кандидаты в состав на МЧМ-2022 (много) и на Олимпиаду (мало). Попал на Кубок Карьяла и 16-летний Матвей Мичков. В этом сезоне он уже заиграл за СКА на уровне КХЛ. В матче с «Адмиралом» Мичков набрал три очка и вошел в историю лиги.

Как главный юниор России в 16 лет заиграл в КХЛ. Выходит в первом звене СКА – у тренера, который развивает молодых игроков

Мичков сыграл в матче России и Финляндии (0:3). Там было разгромное поражение, но Мичков дебютировал за взрослую сборную. В 16 лет, 11 месяцев и 2 дня он стал самым молодым дебютантом в истории сборной России. Так побил возрастной рекорд Александра Овечкина – перекрыл его почти на год.

Первый гол России на этапе Евротура в Финляндии – опять Матвей Мичков. В матче против Швеции он подхватил отскочившую от борта шайбу. Поднял ее на клюшку и занес из-за ворот. Такие шайбы в хоккее – это лакросс-голы. В России есть отдельные любители таких моментов. Сергей Шумаков забивал такие голы даже в плей-офф КХЛ. А таким получился гол Матвея Мичкова: