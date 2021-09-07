Мичков забил первые голы в МХЛ и КХЛ с разницей в 366 дней. Ему 16 лет

5 сентября 2020 года 15-летний Матвей Мичков забросил первую шайбу в МХЛ. Это произошло в игре СКА-1946 против «Динамо» из Санкт-Петербурга (2:5).

6 сентября 2021 года 16-летний Матвей Мичков набрал три очка (2+1) в игре КХЛ. Сделал это в матче СКА – «Адмирал» (9:2). Так Мичков впервые забил во взрослом хоккее.

Так он рассказал о голах: «При первой шайбе здорово сработали партнеры, вывели меня на пустые ворота, оставалось только попасть. При втором голе классно закрыл вратаря Фредрик Хендемарк, мне нужно было бросить в верхний угол, что я и сделал».

Мичков перешел в СКА из системы «Локомотива». Он стал самым ценным игроком юниорского ЧМ-2021. Там набрал 16 очков (12 голов + 4 ассиста).

В СКА Мичков играет в первом звене. Команду тренирует Валерий Брагин.

Только два игрока были младше Мичкова на момент первого гола в КХЛ

16-летний Мичков забросил первые шайбы в КХЛ. Он играет за СКА