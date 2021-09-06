16-летний Мичков забросил первые шайбы в КХЛ. Он играет за СКА

Матвей Мичков забросил седьмую шайбу СКА в игре против «Адмирала» в матче КХЛ. В том же матче был и его второй гол, а потом и ассист. СКА победил со счетом 9:2.

Эти шайбы важны из-за возраста Мичкова, которому 16 лет. Он проводит первый полноценный сезон во взрослом хоккее. В мае Мичков стал самым ценным игроком юниорского ЧМ.

Контракт Мичкова со СКА действует до сезона-2025/26. До этого он занимался в системе «Локомотива».

Мичков играет во взрослом СКА в первом звене. Это первый игрок 2004 года рождения, вышедший в матче КХЛ.

В прошлом сезоне Мичков играл в МХЛ. Там набрал 54 очка за 55 матчей в СКА-1946. Еще было четыре очка за шесть игр в СКА-Варяги.

Только два игрока были младше Мичкова на момент первого гола в КХЛ