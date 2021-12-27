Россия проиграла Швеции в первой игре на МЧМ-2022. Мичков оформил дубль

Россия U20 проиграла Швеции U20 со счетом 3:6 в матче МЧМ-2022. В составе России голами отметились Федор Свечков и Матвей Мичков. Мичков оформил дубль в третьем периоде.

Сборная России заменила вратаря на последние 20 минут. Вместо Ярослава Аскарова вышел Егор Гуськов. В товарищеском матче с Канадой была такая же замена.

В следующей игре на МЧМ-2022 Россия сыграет против Швейцарии. Дальше на групповом этапе у нее останутся игры со Словакией и США. Четвертьфинальные матчи начнутся со 2 января.

Во время матча МЧМ-2022 включился гимн России. Сразу после гола сборной

Ларионов комментирует матч России на МЧМ-2022. На прошлом турнире он тренировал сборную