Федор Свечков

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Хоккей
Россия проиграла Швеции в первой игре на МЧМ-2022. Мичков оформил дубль
#Россия U20
Хоккей
Во время матча МЧМ-2022 включился гимн России. Сразу после гола сборной
#Россия U20
Хоккей
Свечков – автор первого гола России на МЧМ-2022. Он забил шведам при счете 0:3
#Федор Свечков
Хоккей
Пауэр – первый номер драфта НХЛ-2021. Свечков выбран под 19-м
#НХЛ
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13 историй об игроках России на МЧМ-2022: целует клюшку с обеих сторон, возит чемодан с книгами, потерял зуб из-за простуды
#Россия U20
Состав России на МЧМ-2022: три хоккеиста не играли в КХЛ, среди них – вратарь, который пропустил 52 шайбы за 15 матчей
#Россия U20
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