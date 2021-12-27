Федор Свечков
Россия U20
МЧМ-2022
Свечков – автор первого гола России на МЧМ-2022. Он забил шведам при счете 0:3
2 часа назад
Россия U20 забросила шайбу в игре против Швеции U20 на МЧМ-2022. Ее автором стал Федор Свечков. Это 18-летний форвард из системы СКА.
Матч против Швеции был стартовым для России на турнире. Свечков отличился на 17-й минуте второго периода. К тому моменту Россия проигрывала Швеции со счетом 0:3.
Ассистенты Свечкова: Чибриков и Танков. Чибриков получил удар клюшкой по лицу в моменте с заброшенной шайбой.
Федор Свечков впервые в карьере играет на МЧМ.
Во время матча МЧМ-2022 включился гимн России. Сразу после гола сборной
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