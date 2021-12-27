Федор Свечков
Россия U20
МЧМ-2022
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#Федор Свечков #Россия U20 #МЧМ-2022

Свечков – автор первого гола России на МЧМ-2022. Он забил шведам при счете 0:3

2 часа назад

Россия U20 забросила шайбу в игре против Швеции U20 на МЧМ-2022. Ее автором стал Федор Свечков. Это 18-летний форвард из системы СКА.

Матч против Швеции был стартовым для России на турнире. Свечков отличился на 17-й минуте второго периода. К тому моменту Россия проигрывала Швеции со счетом 0:3.

Ассистенты Свечкова: Чибриков и Танков. Чибриков получил удар клюшкой по лицу в моменте с заброшенной шайбой.

Федор Свечков впервые в карьере играет на МЧМ.

Во время матча МЧМ-2022 включился гимн России. Сразу после гола сборной

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
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