Во время матча МЧМ-2022 включился гимн России. Сразу после гола сборной

Россия U20 забросила шайбу в ворота Швеции U20 на МЧМ-2022. Ее автором стал Федор Свечков. Это стартовая игра сборной на турнире.

Дальше в матче возникла пауза, во время которой заиграл гимн России. Он звучал несколько секунд, а потом поменялся на песню.

Турнир МЧМ-2022 проходит в Канаде. Россия и Швеция проводили матч в городе Ред-Дир. В следующей игре сборная России сыграет против Швейцарии.

Свечков – автор первого гола России на МЧМ-2022. Он забил шведам при счете 0:3