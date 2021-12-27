Россия U20
МЧМ-2022
Федор Свечков
Во время матча МЧМ-2022 включился гимн России. Сразу после гола сборной
час назад
Россия U20 забросила шайбу в ворота Швеции U20 на МЧМ-2022. Ее автором стал Федор Свечков. Это стартовая игра сборной на турнире.
Дальше в матче возникла пауза, во время которой заиграл гимн России. Он звучал несколько секунд, а потом поменялся на песню.
Турнир МЧМ-2022 проходит в Канаде. Россия и Швеция проводили матч в городе Ред-Дир. В следующей игре сборная России сыграет против Швейцарии.
Свечков – автор первого гола России на МЧМ-2022. Он забил шведам при счете 0:3
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