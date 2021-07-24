НХЛ
Оуэн Пауэр
Федор Свечков
Баффало
Пауэр – первый номер драфта НХЛ-2021. Свечков выбран под 19-м
2 часа назад
Состоялся первый раунд драфта НХЛ:
1-й номер. Оуэн Пауэр – «Баффало».
2-й номер. Мэттью Бенирс – «Сиэтл».
3-й номер. Мэйсон Мактавиш – «Анахайм».
Оуэн Пауэр – канадский защитник, который выступал за университет Мичигана. Ему 18 лет. На ЧМ-2021 он в составе сборной Канада выиграл золото.
Единственный россиянин на драфте НХЛ – нападающий СКА Федор Свечков. Это третий случай за последние пять лет, когда в первом раунде был задрафтован один российский хоккеист.
Под 19-м номером его взял «Нэшвилл». Свечкову 18 лет. В 2020 году «Нэшвилл» на драфте тоже выбирал россиянина – тогда им был Ярослав Аскаров.
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