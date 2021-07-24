Пауэр – первый номер драфта НХЛ-2021. Свечков выбран под 19-м

Единственный россиянин на драфте НХЛ – нападающий СКА Федор Свечков. Это третий случай за последние пять лет, когда в первом раунде был задрафтован один российский хоккеист.

Под 19-м номером его взял «Нэшвилл». Свечкову 18 лет. В 2020 году «Нэшвилл» на драфте тоже выбирал россиянина – тогда им был Ярослав Аскаров.