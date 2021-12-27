Ларионов комментирует матч России на МЧМ-2022. На прошлом турнире он тренировал сборную

Россия U20 и Швеция U20 встретились в матче МЧМ-2022. Это игра первого тура группового этапа. Турнир проходит в Канаде.

Сборную России на МЧМ-2022 тренирует Сергей Зубов. Олег Знарок работает на лавке в качестве тренера-консультанта.

Игорь Ларионов тренировал Россию на МЧМ-2021. Она заняла четвертое место. Сейчас Ларионов работает комментатором на Первом канале.

Игру Россия – Швеция он комментирует в паре с Денисом Казанским.

Официально Ларионов остается тренером олимпийской сборной России. Это ближайший резерв взрослой команды.

Аскаров – основной вратарь России в стартовом матче МЧМ-2022. Он пропустил пять шайб от Канады и был заменен

Восемь хоккеистов СКА попали в два первых звена России на игру МЧМ-2022. Клуб отправил на турнир десять игроков