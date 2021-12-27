Ларионов комментирует матч России на МЧМ-2022. На прошлом турнире он тренировал сборную
Россия U20 и Швеция U20 встретились в матче МЧМ-2022. Это игра первого тура группового этапа. Турнир проходит в Канаде.
Сборную России на МЧМ-2022 тренирует Сергей Зубов. Олег Знарок работает на лавке в качестве тренера-консультанта.
Игорь Ларионов тренировал Россию на МЧМ-2021. Она заняла четвертое место. Сейчас Ларионов работает комментатором на Первом канале.
Игру Россия – Швеция он комментирует в паре с Денисом Казанским.
Официально Ларионов остается тренером олимпийской сборной России. Это ближайший резерв взрослой команды.
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