Россия U20
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#Россия U20 #СКА #МЧМ-2022

Восемь хоккеистов СКА попали в два первых звена России на игру МЧМ-2022. Клуб отправил на турнир десять игроков

вчера, 23:49

Россия U20 и Швеция U20 встретились в первом туре МЧМ-2022. Два первых звена состава России почти полностью составлены из игроков СКА.

Исключения: Новиков («Динамо»), Мухамадуллин («Салават Юлаев»). В две первые тройки нападения заявлены игроки СКА. Основной вратарь Аскаров тоже представляет этот клуб.

Игрок СКА Арсений Коромыслов есть в заявке России на турнир, но не вышел на игру против Швеции. Полную заявку России на МЧМ-2022 можно посмотреть в этом материале.

Аскаров – основной вратарь России в стартовом матче МЧМ-2022. Он пропустил пять шайб от Канады и был заменен

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Источник:
твиттер ФХР
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