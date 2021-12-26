Россия U20
СКА
МЧМ-2022
Восемь хоккеистов СКА попали в два первых звена России на игру МЧМ-2022. Клуб отправил на турнир десять игроков
вчера, 23:49
Россия U20 и Швеция U20 встретились в первом туре МЧМ-2022. Два первых звена состава России почти полностью составлены из игроков СКА.
Исключения: Новиков («Динамо»), Мухамадуллин («Салават Юлаев»). В две первые тройки нападения заявлены игроки СКА. Основной вратарь Аскаров тоже представляет этот клуб.
Игрок СКА Арсений Коромыслов есть в заявке России на турнир, но не вышел на игру против Швеции. Полную заявку России на МЧМ-2022 можно посмотреть в этом материале.
Аскаров – основной вратарь России в стартовом матче МЧМ-2022. Он пропустил пять шайб от Канады и был заменен
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