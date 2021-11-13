Матвей Мичков
Евротур-2021
Россия (х)
Поделиться:
Комментарии:
0
#Матвей Мичков #Россия (х) #Евротур-2021

Россия проиграла Швеции на этапе Евротура. Разница шайб за два матча – 2:7

13 ноября, 17:10

Сборная России по хоккею проиграла Швеции со счетом 2:4 в матче Евротура. Одну из шайб в этом матче забросил 16-летний Матвей Мичков.

Это был второй матч сборной России на финском этапе Евротура. До этого команда проиграла Финляндии со счетом 0:3.

В игре против Швеции в воротах играл Аскаров, с Финляндией – Шугаев. У России остается матч с Чехией. Он пройдет 14 ноября и начнется в 14:30 по московскому времени.

Мичков – самый молодой автор гола в истории хоккейной сборной России

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Самый молодой дебютант России забил лакросс-гол на Евротуре. И побил еще один рекорд по возрасту
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Матвей Мичков
#Россия (х)
#Евротур-2021