Россия проиграла Швеции на этапе Евротура. Разница шайб за два матча – 2:7

Сборная России по хоккею проиграла Швеции со счетом 2:4 в матче Евротура. Одну из шайб в этом матче забросил 16-летний Матвей Мичков.

Это был второй матч сборной России на финском этапе Евротура. До этого команда проиграла Финляндии со счетом 0:3.

В игре против Швеции в воротах играл Аскаров, с Финляндией – Шугаев. У России остается матч с Чехией. Он пройдет 14 ноября и начнется в 14:30 по московскому времени.

Мичков – самый молодой автор гола в истории хоккейной сборной России