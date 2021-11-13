Матвей Мичков
Евротур-2021
Россия (х)
Россия проиграла Швеции на этапе Евротура. Разница шайб за два матча – 2:7
13 ноября, 17:10
Сборная России по хоккею проиграла Швеции со счетом 2:4 в матче Евротура. Одну из шайб в этом матче забросил 16-летний Матвей Мичков.
Это был второй матч сборной России на финском этапе Евротура. До этого команда проиграла Финляндии со счетом 0:3.
В игре против Швеции в воротах играл Аскаров, с Финляндией – Шугаев. У России остается матч с Чехией. Он пройдет 14 ноября и начнется в 14:30 по московскому времени.
Мичков – самый молодой автор гола в истории хоккейной сборной России
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