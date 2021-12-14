Состав сборной России на МЧМ-2022: 10 игроков представляют СКА, ни одного хоккеиста из зарубежных команд

В состав вошли только игроки, которые выступают в России. Заявка состоит из 25 хоккеистов, которые представляют девять команд.

Нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко не попал в заявку из-за физического состояния. Главный тренер Сергей Зубов сказал: «Что касается Ивана, то он в настоящий момент находится не в оптимальных физических кондициях. А это, пожалуй, его главный козырь».

15 декабря молодежная сборная России отправится в Эдмонтон через Хельсинки и проведет два товарищеских матча – против Германии (19 декабря) и Канады (22 декабря).

Полная заявка:

Вратари:

Ярослав Аскаров (СКА)

Егор Гуськов («Локомотив»)

Максим Моторыгин (ЦСК ВВС)

Защитники:

Владимир Грудинин (ЦСКА)

Кирилл Кирсанов (СКА)

Арсений Коромыслов (СКА)

Никита Смирнов (СКА)

Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»)

Никита Новиков («Динамо» М)

Егор Савиков («Спартак»)

Кирилл Стеклов («Витязь»)

Нападающие:

Иван Дидковский («Динамо» М)

Никита Гуслистов («Северсталь»)

Иван Зинченко («Витязь»)

Дмитрий Злодеев (СКА)

Василий Пономарев («Спартак»)

Семен Демидов (СКА)

Матвей Мичков (СКА)

Федор Свечков (СКА)

Кирилл Танков (СКА)

Марат Хуснутдинов (СКА)

Никита Чибриков (СКА)

Александр Пашин («Салават Юлаев»)

Павел Тютнев («Локомотив»)

Данила Юров («Металлург» Мг)

Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января. В нем участвуют игроки не старше 20 лет.