Россия U18
Шакир Мухамадуллин
Матвей Мичков
МЧМ-2022
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#Россия U18 #Шакир Мухамадуллин #Матвей Мичков #МЧМ-2022

Состав сборной России на МЧМ-2022: 10 игроков представляют СКА, ни одного хоккеиста из зарубежных команд

час назад

В состав вошли только игроки, которые выступают в России. Заявка состоит из 25 хоккеистов, которые представляют девять команд.

Нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко не попал в заявку из-за физического состояния. Главный тренер Сергей Зубов сказал: «Что касается Ивана, то он в настоящий момент находится не в оптимальных физических кондициях. А это, пожалуй, его главный козырь».

15 декабря молодежная сборная России отправится в Эдмонтон через Хельсинки и проведет два товарищеских матча – против Германии (19 декабря) и Канады (22 декабря).

Полная заявка:

Вратари:

  • Ярослав Аскаров (СКА)
  • Егор Гуськов («Локомотив»)
  • Максим Моторыгин (ЦСК ВВС)

Защитники:

  • Владимир Грудинин (ЦСКА)
  • Кирилл Кирсанов (СКА)
  • Арсений Коромыслов (СКА)
  • Никита Смирнов (СКА)
  • Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»)
  • Никита Новиков («Динамо» М)
  • Егор Савиков («Спартак»)
  • Кирилл Стеклов («Витязь»)

Нападающие:

  • Иван Дидковский («Динамо» М)
  • Никита Гуслистов («Северсталь»)
  • Иван Зинченко («Витязь»)
  • Дмитрий Злодеев (СКА)
  • Василий Пономарев («Спартак»)
  • Семен Демидов (СКА)
  • Матвей Мичков (СКА)
  • Федор Свечков (СКА)
  • Кирилл Танков (СКА)
  • Марат Хуснутдинов (СКА)
  • Никита Чибриков (СКА)
  • Александр Пашин («Салават Юлаев»)
  • Павел Тютнев («Локомотив»)
  • Данила Юров («Металлург» Мг)

Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января. В нем участвуют игроки не старше 20 лет.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ФХР
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