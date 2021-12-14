Россия U18
Шакир Мухамадуллин
Матвей Мичков
МЧМ-2022
Состав сборной России на МЧМ-2022: 10 игроков представляют СКА, ни одного хоккеиста из зарубежных команд
час назад
В состав вошли только игроки, которые выступают в России. Заявка состоит из 25 хоккеистов, которые представляют девять команд.
Нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко не попал в заявку из-за физического состояния. Главный тренер Сергей Зубов сказал: «Что касается Ивана, то он в настоящий момент находится не в оптимальных физических кондициях. А это, пожалуй, его главный козырь».
15 декабря молодежная сборная России отправится в Эдмонтон через Хельсинки и проведет два товарищеских матча – против Германии (19 декабря) и Канады (22 декабря).
Полная заявка:
Вратари:
- Ярослав Аскаров (СКА)
- Егор Гуськов («Локомотив»)
- Максим Моторыгин (ЦСК ВВС)
Защитники:
- Владимир Грудинин (ЦСКА)
- Кирилл Кирсанов (СКА)
- Арсений Коромыслов (СКА)
- Никита Смирнов (СКА)
- Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»)
- Никита Новиков («Динамо» М)
- Егор Савиков («Спартак»)
- Кирилл Стеклов («Витязь»)
Нападающие:
- Иван Дидковский («Динамо» М)
- Никита Гуслистов («Северсталь»)
- Иван Зинченко («Витязь»)
- Дмитрий Злодеев (СКА)
- Василий Пономарев («Спартак»)
- Семен Демидов (СКА)
- Матвей Мичков (СКА)
- Федор Свечков (СКА)
- Кирилл Танков (СКА)
- Марат Хуснутдинов (СКА)
- Никита Чибриков (СКА)
- Александр Пашин («Салават Юлаев»)
- Павел Тютнев («Локомотив»)
- Данила Юров («Металлург» Мг)
Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января. В нем участвуют игроки не старше 20 лет.
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