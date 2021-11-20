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#Матвей Мичков #КХЛ #СКА #МХЛ

Мичков повторил лакросс-гол из матча за Россию. И забросил пять шайб в одной игре

15 минут назад
Александр Плеханов

твиттер СКА-1946

СКА-1946 обыграла команду «Динамо СПб» со счетом 10:2 в матче МХЛ. Матвей Мичков – автор пяти шайб в этой игре. Напоминаем: МХЛ – турнир, где выступают молодые хоккеисты. Мичков там играет против людей, которые старше его на два-три года. На Евротуре Мичков играл за взрослую сборную России. В 16 лет он забил лакросс-гол в матче против Швеции (подробно – тут).

Мичков вернулся в МХЛ. И опять сотворил лакросс-гол. Получилось почти полное повторение выезда из-за ворот в матче за Россию. Разница только в пасе от партнера и лишней секунде на принятие решения. Здесь у Мичкова была возможность посмотреть на лед, положить шайбу на крюк и разогнаться для выезда. «Его величество!» – так Мичкова назвал твиттер МХЛ.

Таким был его новый лакросс-гол:

Твиттер СКА устраивает викторину по количеству голов Мичкова:

Прямо сейчас СКА идет в КХЛ на серии из пяти поражений. Разница шайб – 5:14. Матвей Мичков не играл в КХЛ с 3 октября. Его последним матчем остается встреча с «Нефтехимиком». Дальше – ссылка в МХЛ, которая прервалась вызовом во взрослую сборную России. Статистика Мичкова в КХЛ: 10 матчей, 2 гола и 1 ассист. Все очки – из матча с «Адмиралом».

Почему Мичков уже месяц не играет в КХЛ? Руководители СКА считают, что его развитие должно быть постепенным. На старте сезона Мичков выходил за взрослый СКА в первом звене, но дальше его игровое время постоянно уменьшалось. Ссылка Мичкова в МХЛ совпала с массовым подписанием звезд. В СКА уже приехали Гусев, Комаров и другие качественные игроки.

Мичков в любой момент может вернуться или не играть за СКА еще месяц. Здесь показательна цитата из недавнего интервью Каменева. Сейчас он выступает за ЦСКА. Каменев вспоминал: «Про СКА даже не знаю, как точно сказать. Не могу это назвать конкуренцией, потому что тебе могут просто не дать играть, не сказав, для чего и почему. Ты просто не попадаешь в состав, и все».

Мичков набрал 28 очков за 11 матчей этого сезона МХЛ.

твиттер СКА

Руководство СКА опровергает подобное развитие событий в ситуации с Мичковым. Ротенберг рассказывал, что все взаимодействия и переводы из составов обсуждает с Мичковым и его родителями. И напоминал о возрасте Мичкова: «Он еще школьник, делает уроки после матча. Мы у него в сборной проверяем, сделал ли он домашнее задание».

К этому возрасту Мичков имеет долгосрочный контракт со СКА. Еще в декабре 2020 года он подписал его до завершения сезона-2025/26. В 18 лет Мичков выйдет на драфт НХЛ, но сразу не уедет в лигу. НХЛ и КХЛ уважают контракты друг у друга. Сам Мичков рассказывал, что совсем не думает о драфте в НХЛ и не общается с агентами.

Лакросс-голы в молодежных командах забивает не только Матвей Мичков. За сутки до его шайбы подобный трюк исполнил Александр Щербаков. Этот игрок пока выходил только за юниорскую сборную России, но в молодежных лигах светится уже второй сезон. Первый гол в МХЛ Щербаков забил только в сентябре 2020-го. Уже через год – такой прогресс:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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