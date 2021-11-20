Мичков повторил лакросс-гол из матча за Россию. И забросил пять шайб в одной игре

Прямо сейчас СКА идет в КХЛ на серии из пяти поражений. Разница шайб – 5:14. Матвей Мичков не играл в КХЛ с 3 октября. Его последним матчем остается встреча с «Нефтехимиком». Дальше – ссылка в МХЛ, которая прервалась вызовом во взрослую сборную России. Статистика Мичкова в КХЛ: 10 матчей, 2 гола и 1 ассист. Все очки – из матча с «Адмиралом».

Почему Мичков уже месяц не играет в КХЛ? Руководители СКА считают, что его развитие должно быть постепенным. На старте сезона Мичков выходил за взрослый СКА в первом звене, но дальше его игровое время постоянно уменьшалось. Ссылка Мичкова в МХЛ совпала с массовым подписанием звезд. В СКА уже приехали Гусев, Комаров и другие качественные игроки.

Мичков в любой момент может вернуться или не играть за СКА еще месяц. Здесь показательна цитата из недавнего интервью Каменева. Сейчас он выступает за ЦСКА. Каменев вспоминал: «Про СКА даже не знаю, как точно сказать. Не могу это назвать конкуренцией, потому что тебе могут просто не дать играть, не сказав, для чего и почему. Ты просто не попадаешь в состав, и все».