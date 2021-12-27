Мичков забивал в четырех разных турнирах сезона-2021/22. Это лучший игрок России в первом матче на МЧМ-2022

Матвей Мичков – автор дубля в матче России U20 и Швеции U20 на МЧМ-2022. В этой игре Россия проиграла со счетом 3:6.

Журналист Кори Пронман пишет, что Мичков (Россия) и Магнуссон (Швеция) признаны лучшими игроками матча.

В этом сезоне Мичков играл в четырех турнирах за клуб и сборную. Его статистика:

КХЛ , СКА: 13 матчей, 2 гола, 3 ассиста.

, СКА: 13 матчей, 2 гола, 3 ассиста. МХЛ, СКА-1946 + «СКА-Варяги»: 11 матчей, 17 голов, 11 ассистов.

СКА-1946 + «СКА-Варяги»: 11 матчей, 17 голов, 11 ассистов. Кубок Карьялы, Россия: 3 матча, 1 гол, 1 ассист.

Россия: 3 матча, 1 гол, 1 ассист. МЧМ-2022, Россия U20: 1 матч, 2 гола

В декабре Мичкову исполнилось 17 лет. В 2023 году он выйдет на драфт НХЛ.

Оставшиеся соперники России на групповом этапе МЧМ-2022: Швейцария, Словакия, США.