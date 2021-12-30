Канадец Перфетти был самым результативным игроком МЧМ-2022 перед отменой турнира. Мичков забил три гола

Турнир МЧМ-2022 официально отменен. До этого IIHF засчитала технические поражения командам, где у игроков были положительные тесты на коронавирус.

Так сборная России U20 проиграла Словакии, США – Швейцарии, Чехия – Финляндии. Все матчи завершились со счетом 0:1. Это решение IIHF.

В таблице бомбардиров лидировали четыре хоккеиста сборной Канады. 19-летний Коул Перфетти набрал шесть очков (1+5). Он стал единственным игроком на турнире с таким показателем.

У России главным игроком по результативности был Матвей Мичков. Он забил три гола в двух матчах. Сначала Мичков оформил дубль в ворота Швеции, а потом забил Швейцарии.

Позже именно Мичков получил положительный результат теста на коронавирус.