Коул Перфетти
Россия U20
Матвей Мичков
Канада U20
МЧМ-2022
Канадец Перфетти был самым результативным игроком МЧМ-2022 перед отменой турнира. Мичков забил три гола
2 часа назад
Турнир МЧМ-2022 официально отменен. До этого IIHF засчитала технические поражения командам, где у игроков были положительные тесты на коронавирус.
Так сборная России U20 проиграла Словакии, США – Швейцарии, Чехия – Финляндии. Все матчи завершились со счетом 0:1. Это решение IIHF.
В таблице бомбардиров лидировали четыре хоккеиста сборной Канады. 19-летний Коул Перфетти набрал шесть очков (1+5). Он стал единственным игроком на турнире с таким показателем.
У России главным игроком по результативности был Матвей Мичков. Он забил три гола в двух матчах. Сначала Мичков оформил дубль в ворота Швеции, а потом забил Швейцарии.
Позже именно Мичков получил положительный результат теста на коронавирус.
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