Коул Перфетти
Россия U20
Матвей Мичков
Канада U20
МЧМ-2022
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#Коул Перфетти #Россия U20 #Матвей Мичков #Канада U20 #МЧМ-2022

Канадец Перфетти был самым результативным игроком МЧМ-2022 перед отменой турнира. Мичков забил три гола

2 часа назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

Турнир МЧМ-2022 официально отменен. До этого IIHF засчитала технические поражения командам, где у игроков были положительные тесты на коронавирус.

Так сборная России U20 проиграла Словакии, США – Швейцарии, Чехия – Финляндии. Все матчи завершились со счетом 0:1. Это решение IIHF.

В таблице бомбардиров лидировали четыре хоккеиста сборной Канады. 19-летний Коул Перфетти набрал шесть очков (1+5). Он стал единственным игроком на турнире с таким показателем.

У России главным игроком по результативности был Матвей Мичков. Он забил три гола в двух матчах. Сначала Мичков оформил дубль в ворота Швеции, а потом забил Швейцарии.

Позже именно Мичков получил положительный результат теста на коронавирус.

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Источник:
Гол
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