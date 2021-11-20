Матвей Мичков
СКА
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#Матвей Мичков #СКА

Мичков сделал пента-трик в матче МХЛ. Один из голов – лакросс

час назад

Нападающий СКА-1946 Матвей Мичков забросил пять шайб в матче МХЛ против петербургского «Динамо». СКА-1946 победил со счетом 10:2.

Один из голов Мичкова – лакросс. Такой же гол он забил за сборную России на Кубке Карьяла:

  • Мичкову 16 лет. Он представляет школу СКА и в сентябре-2021 дебютировал в КХЛ.
  • В этом сезоне Мичков провел в КХЛ 10 матчей, забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу.
  • Мичков – самый молодой дебютант сборной России и самый молодой автор шайбы. Это случилось на матче Кубка Карьяла против Швеции.
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Источник:
Гол
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