Мичков сделал пента-трик в матче МХЛ. Один из голов – лакросс

Нападающий СКА-1946 Матвей Мичков забросил пять шайб в матче МХЛ против петербургского «Динамо». СКА-1946 победил со счетом 10:2.

Один из голов Мичкова – лакросс. Такой же гол он забил за сборную России на Кубке Карьяла: