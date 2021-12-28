Россия победила Швейцарию на МЧМ-2022: Мичков опять забил, Аскаров был в запасе

Сборная России U20 обыграла Швейцарию U20 со счетом 4:2 на МЧМ-2022. Это матч второго тура. В первой игре на турнире Россия проиграла Швеции (3:6).

Матвей Мичков забросил свою третью шайбу на МЧМ. Авторы остальных голов России: Юров, Злодеев, Тютнев. Организаторы признали Злодеева лучшим игроком матча в составе России.

В воротах России против Швейцарии сыграл Егор Гуськов. Ярослав Аскаров остался на скамейке запасных. В стартовом матче на МЧМ он уходил на замену перед третьим периодом.

Следующем соперником России на МЧМ-2022 станет Словакия. Для выхода из группы команде необходимо попасть в четверку лучших.

Мичков забивал в четырех разных турнирах сезона-2021/22