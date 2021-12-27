Как относиться к провалу России в стартовом матче МЧМ-2022: вратари – боль, игроки удаляются, но сборная выйдет в плей-офф
Сборная России U20 проиграла Швеции U20 в стартовой игре на МЧМ-2022. Счет матча – 3:6. Последняя шайба заброшена в пустые ворота. Был момент, когда Россия проигрывала 1:4. Перед стартом третьего периода на замену ушел вратарь Аскаров – это произошло с ним во втором матче подряд. Общую ситуацию не поменяли даже голы звездного Мичкова.
Как надо оценивать этот разгромный результат:
🏒 Матчи России и Швеции на молодежных чемпионатах мира – это всегда сложности для обеих команд. Впервые с 2015 года одна из сборных победила в основное время. Четыре матча подряд переходили в овертайм, в трех из них выигрывала Россия. Этот проигрыш не повлияет на общий путь. Максимум – теперь Россия может получить сложного соперника в плей-офф.
🏒 На МЧМ-2022 команды разделены на две группы по пять сборных. В плей-офф попадают четыре сборные из каждой. Оставшиеся соперники России на групповом этапе: Швейцария, Словакия, США. Именно матч против Швеции был для России одним из двух основных этой группе. Чтобы не пройти групповой этап, ей надо проиграть вообще всем.
🏒 Вряд ли России грозит длительная серия поражений, но уже сейчас у сборной развивается неприятная тенденция. Россия имеет три проигранных матча МЧМ подряд. Все началось еще в полуфинале МЧМ-2021, продолжилось в игре за третье место, а теперь перешло в новый турнир. За три дня до шведов Россия играла товарищеский матч с Канадой. Результат – 4:6.
🏒 Матвей Мичков был и остается главной звездой этой сборной России. Так получается не только в его раскрученном имени. В товарищеской игре с канадцами Мичков набрал три очка, против Швеции – два. Организаторы признали Мичкова лучшим игроком матча в составе России. Напоминаем: в этом сезоне он уже забивал в КХЛ и в матче Евротура за взрослую сборную.
🏒 Вратарь России Ярослав Аскаров за трое суток сыграл четыре периода. Итог – восемь пропущенных шайб. В игре против Швеции он не отбил первый же бросок соперника. От еще одного гола Россию чуть позже спас защитник, но и это не повлияло на результат. Другие вратари России на клубном уровне пропускают очень много. Для Аскарова нет сопоставимой замены.
🏒 Везде мелькает статистика: Аскаров отразил 13 из 16 бросков. Вышедший Гуськов выступил еще хуже – отбил всего пять из семи. В голах виноваты не только они, но по проценту отраженных бросков все выглядит плохо. Главный тренер России Сергей Зубов уже сказал, что его волнует момент вратарей. По шесть пропущенных шайб от Канады и Швеции – это много.
🏒 На результат матча Россия – Швеция повлияли удаления. Всего игроки сборной России получили шесть штрафов по две минуты, шведы – два. Россия дважды оставалась в ситуации три на пять. Швеция трижды реализовала большинство, один раз получился гол при игре в меньшинстве, в конце матча – шайба в пустые ворота. В равных составах был всего один гол.
🏒 Тренер Зубов и хоккеисты сборной признают: такой разгром получился именно из-за плохой дисциплины. Пугают и слова Мичкова. После игры он много рассказывал об эмоциях и обидном поражении. Сказал и такое (цитата по «Чемпионату»): «К сожалению, проиграли, будем делать выводы, к следующим матчам нужно посерьезнее относиться и кровь из носу выигрывать их».
🏒 Пока у России нет и ясности по игре в атаке. Формально три шайбы – это норма. Финляндия забила столько же в победной игре с Германией (3:1). Только все голы России получились странными. Свечков забил после рикошета от соперника. Мичков сначала исполнил гол без броска, а потом вообще закинул шайбу с нулевого угла прямо в шлем вратарю.