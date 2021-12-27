Как относиться к провалу России в стартовом матче МЧМ-2022: вратари – боль, игроки удаляются, но сборная выйдет в плей-офф

Как надо оценивать этот разгромный результат:

🏒 Матчи России и Швеции на молодежных чемпионатах мира – это всегда сложности для обеих команд. Впервые с 2015 года одна из сборных победила в основное время. Четыре матча подряд переходили в овертайм, в трех из них выигрывала Россия. Этот проигрыш не повлияет на общий путь. Максимум – теперь Россия может получить сложного соперника в плей-офф.

🏒 На МЧМ-2022 команды разделены на две группы по пять сборных. В плей-офф попадают четыре сборные из каждой. Оставшиеся соперники России на групповом этапе: Швейцария, Словакия, США. Именно матч против Швеции был для России одним из двух основных этой группе. Чтобы не пройти групповой этап, ей надо проиграть вообще всем.

🏒 Вряд ли России грозит длительная серия поражений, но уже сейчас у сборной развивается неприятная тенденция. Россия имеет три проигранных матча МЧМ подряд. Все началось еще в полуфинале МЧМ-2021, продолжилось в игре за третье место, а теперь перешло в новый турнир. За три дня до шведов Россия играла товарищеский матч с Канадой. Результат – 4:6.