Четыре последних матча России и Швеции на МЧМ переходили в овертайм

Россия U20 и Швеция U20 встречаются в первом туре МЧМ-2022. Вместе с ними в группе выступят Швейцария, Словакия и США.

Так завершались последние игры России и Швеции на молодежных чемпионатах мира:

05.01.2017. Россия – Швеция – 2:1 (ОТ)

01.01.2018. Россия – Швеция – 3:4 (бул)

04.01.2020. Россия – Швеция – 5:4 (ОТ)

31.12.2020. Россия – Швеция – 4:3 (ОТ)

В 2015 году Россия побеждала Швецию со счетом 4:1. Пока это последний матч между этими командами, который завершался в основное время.

МЧМ-2022 проходит в Канаде. На трибунах допускается заполняемость на 50%. Это ограничение из-за пандемии коронавируса.