Россия U20
МЧМ-2022
Четыре последних матча России и Швеции на МЧМ переходили в овертайм
34 минуты назад
Россия U20 и Швеция U20 встречаются в первом туре МЧМ-2022. Вместе с ними в группе выступят Швейцария, Словакия и США.
Так завершались последние игры России и Швеции на молодежных чемпионатах мира:
- 05.01.2017. Россия – Швеция – 2:1 (ОТ)
- 01.01.2018. Россия – Швеция – 3:4 (бул)
- 04.01.2020. Россия – Швеция – 5:4 (ОТ)
- 31.12.2020. Россия – Швеция – 4:3 (ОТ)
В 2015 году Россия побеждала Швецию со счетом 4:1. Пока это последний матч между этими командами, который завершался в основное время.
МЧМ-2022 проходит в Канаде. На трибунах допускается заполняемость на 50%. Это ограничение из-за пандемии коронавируса.
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