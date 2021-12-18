Где смотреть МЧМ-2022 по хоккею

Молодежный чемпионат мира по хоккею (МЧМ-2022) состоится в Канаде в период с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022-го. По московскому времени – по 6 января.

Уже точно известно, что Первый канал покажет стартовый матч сборной России против Швеции. Игра запланирована на 27 декабря в 0:30 по московскому времени. Прямая трансляция – в 0:25. Смотреть матч онлайн можно по этой ссылке.

Другие матчи МЧМ-2022 покажет «Матч ТВ». 27 декабря в 3:00 начнется трансляция матча Чехии и Канады, а в 5:30 – США и Словакии. Обе игры можно будет посмотреть по этой ссылке.

Полный календарь МЧМ-2022 по хоккею

Расписание матчей сборной России на МЧМ-2022

Состав сборной России на МЧМ-2022