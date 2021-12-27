Россия заменила вратаря Аскарова в матче МЧМ-2022. Он уходит на скамейку во второй игре подряд

Россия U20 проигрывала Швеции U20 со счетом 1:3 на МЧМ-2022. Это итог двух периодов. Основным вратарем сборной на эту игру был Ярослав Аскаров. Он представляет СКА.

На третий период Аскаров не вышел. Вместо него появился запасной вратарь Егор Гуськов. Это 19-летний голкипер из системы «Локомотива».

Перед стартом МЧМ-2022 Россия проводила товарищескую игру с Канадой. Тогда Гуськов тоже заменил Аскарова в третьем периоде. Россия проиграла Канаде со счетом 4:6.

В этих играх Ярослав Аскаров пропустил восемь голов за четыре периода. Швеция забила ему первым же броском.

Во время матча МЧМ-2022 включился гимн России. Сразу после гола сборной

Свечков – автор первого гола России на МЧМ-2022. Он забил шведам при счете 0:3