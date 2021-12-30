МЧМ-2022
Россия U20
Матвей Мичков
Канада U20
Коннор Бедард
Поделиться:
Комментарии:
0
#МЧМ-2022 #Россия U20 #Матвей Мичков #Канада U20 #Коннор Бедард

20 событий МЧМ-2022: юниорский рекорд по голам, замена вратарей у России, свадьбы и слезы

5 часов назад
Александр Плеханов

Keystone Press Agency/Global Look Press

МЧМ-2022 завершился досрочно. IIHF отменила турнир, потому что осложнилась ситуация с распространением коронавируса. Перед отменой три команды получили технические поражения. В четвертый игровой день не состоялось ни одного матча, хотя до этого прошло девять игр. Даже за три полноценных игровых дня на МЧМ-2022 набралось достаточно событий.

Запомните этот турнир таким:

1) Коннор Бедард в 16 лет сделал покер в ворота Австрии. Матч завершился победой Канады со счетом 11:2. Бедард стал первым 16-летним автором четырех голов в одной игре на МЧМ.

2) IIHF придумала для всех сборных характеристику по одной фразе. У России: «Наш тренер известнее вашего тренера». Тренером России был бывший игрок НХЛ Сергей Зубов.

3) Швеция – единственная команда МЧМ-2022, которая сыграла сухой матч. У нее была победа со счетом 3:0 над Словакией. Вратарь Швеции Йеспер Вальстедт отбил в той игре 48 (!) бросков.

4) Формально сухими получились и технические победы – 1:0. Такие есть у Швейцарии, Финляндии и Словакии. США, Чехия и Россия проиграли матчи из-за коронавируса в командах.

5) Матвей Мичков – главный соперник Бедарда на драфте НХЛ-2023. В ворота Швеции он забил без броска, а потом вообще закинул шайбу рикошетом от шлема вратаря. Смотрите красоту.

Keystone Press Agency/Global Look Press

6) В мире игр МЧМ-2022 все-таки состоялся. EA Sports провела симуляцию турнира и показала результат. Получился такой порядок мест: Канада, США, Финляндия, Россия.

7) Германия и Чехия – единственные команды, которые сыграли матч с овертаймом. Основное время завершилось со счетом 1:1, но на второй минуте овертайма победила Германия.

8) Сборная России U20 имеет отрицательную разницу по итогам матчей на МЧМ-2022 – 7:9. Она не меняется даже при исключении результата технического поражения от Словакии (0:1).

9) Аскаров сыграл в воротах России меньше, чем запасной голкипер Гуськов. Он вышел на два периода против Швеции. Дальше Гуськов его заменил, а потом сам отыграл весь матч со Швейцарией.

10) Австрия пропустила 18 шайб за два матча на МЧМ-2022. Она стала единственной командой с нулем очков на турнире. Швейцария и Словакия набрали очки только за технические победы.

Keystone Press Agency/Global Look Press

11) Канадец Коул Перфетти – самый результативный игрок турнира. Он набрал шесть очков, но всего одно из них получил за гол. Перфетти – автор сразу пяти ассистов за две игры на МЧМ.

12) Скандальная ситуация с положительным результатом теста у Матвея Мичкова. Экспресс-тест показал отрицательный результат. Его агент и отец говорят о странностях.

13) Оуэн Пауэр стал первым защитником в истории своей сборной, который сделал хет-трик в матче МЧМ. Напоминаем: к 19 годам этот парень уже выигрывал взрослый ЧМ-2021.

14) Олег Знарок поработал тренером-консультантом сборной России. Бывший тренер России Игорь Ларионов комментировал матчи сборной на Первом канале.

15) Момент из матча Россия – Швеция. За него Мухамадуллин получил комментарий от болельщика: «Прогрессировал в десять раз».

16) Слезы игроков сборной Словакии – о них рассказал комментатор Первого канала Денис Казанский. Словаки расплакались, когда узнали об окончательной отмене турнира.

17) Канада проигрывала с разницей в две шайбы. На 13-й минуте игры с Чехией был счет 1:3, но итог – победа (6:3). Канада стала самой результативной сборной МЧМ-2022 (17 шайб).

18) Судьи страдали с самого первого матча. TSN даже показал отдельный ролик по стартовой игре турнира, где в линейного арбитра постоянно врезаются игроки.

19) Президент IIHF Люк Тардиф допустил, что МЧМ-2022 еще может состояться. Возможные даты: июнь-июль 2022 года. Если перенос официально будет, туда попадут даже 20-летние хоккеисты.

20) Свадьбы в отеле, где жили сборные из группы B. Еще к игрокам постоянно подходили посторонние люди, а единственное ограничение внутри – маски. За подробностями идите сюда.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
Еще по теме
Вокруг отмены МЧМ-2022 – новости сразу о двух свадьбах в отеле, где жили хоккеисты. Как это возможно? 👰
Почему отменен МЧМ-2022: три технических поражения, скандальные тесты Мичкова, нарушение спортивной целостности
13 историй об игроках России на МЧМ-2022: целует клюшку с обеих сторон, возит чемодан с книгами, потерял зуб из-за простуды
Необъяснимые голы Мичкова на МЧМ-2022: первый – без броска, следующий – с отрицательного угла
Главная тема МЧМ-2022 по хоккею – лучшие молодые мира Мичков и Бедард. Оба вошли в историю из-за возраста и уже ценятся в НХЛ
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#МЧМ-2022
#Россия U20
#Матвей Мичков
#Канада U20
#Коннор Бедард