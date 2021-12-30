20 событий МЧМ-2022: юниорский рекорд по голам, замена вратарей у России, свадьбы и слезы

Запомните этот турнир таким:

1) Коннор Бедард в 16 лет сделал покер в ворота Австрии. Матч завершился победой Канады со счетом 11:2. Бедард стал первым 16-летним автором четырех голов в одной игре на МЧМ.

2) IIHF придумала для всех сборных характеристику по одной фразе. У России: «Наш тренер известнее вашего тренера». Тренером России был бывший игрок НХЛ Сергей Зубов.

3) Швеция – единственная команда МЧМ-2022, которая сыграла сухой матч. У нее была победа со счетом 3:0 над Словакией. Вратарь Швеции Йеспер Вальстедт отбил в той игре 48 (!) бросков.

4) Формально сухими получились и технические победы – 1:0. Такие есть у Швейцарии, Финляндии и Словакии. США, Чехия и Россия проиграли матчи из-за коронавируса в командах.

5) Матвей Мичков – главный соперник Бедарда на драфте НХЛ-2023. В ворота Швеции он забил без броска, а потом вообще закинул шайбу рикошетом от шлема вратаря. Смотрите красоту.