20 событий МЧМ-2022: юниорский рекорд по голам, замена вратарей у России, свадьбы и слезы
МЧМ-2022 завершился досрочно. IIHF отменила турнир, потому что осложнилась ситуация с распространением коронавируса. Перед отменой три команды получили технические поражения. В четвертый игровой день не состоялось ни одного матча, хотя до этого прошло девять игр. Даже за три полноценных игровых дня на МЧМ-2022 набралось достаточно событий.
Запомните этот турнир таким:
1) Коннор Бедард в 16 лет сделал покер в ворота Австрии. Матч завершился победой Канады со счетом 11:2. Бедард стал первым 16-летним автором четырех голов в одной игре на МЧМ.
2) IIHF придумала для всех сборных характеристику по одной фразе. У России: «Наш тренер известнее вашего тренера». Тренером России был бывший игрок НХЛ Сергей Зубов.
3) Швеция – единственная команда МЧМ-2022, которая сыграла сухой матч. У нее была победа со счетом 3:0 над Словакией. Вратарь Швеции Йеспер Вальстедт отбил в той игре 48 (!) бросков.
4) Формально сухими получились и технические победы – 1:0. Такие есть у Швейцарии, Финляндии и Словакии. США, Чехия и Россия проиграли матчи из-за коронавируса в командах.
5) Матвей Мичков – главный соперник Бедарда на драфте НХЛ-2023. В ворота Швеции он забил без броска, а потом вообще закинул шайбу рикошетом от шлема вратаря. Смотрите красоту.
6) В мире игр МЧМ-2022 все-таки состоялся. EA Sports провела симуляцию турнира и показала результат. Получился такой порядок мест: Канада, США, Финляндия, Россия.
7) Германия и Чехия – единственные команды, которые сыграли матч с овертаймом. Основное время завершилось со счетом 1:1, но на второй минуте овертайма победила Германия.
8) Сборная России U20 имеет отрицательную разницу по итогам матчей на МЧМ-2022 – 7:9. Она не меняется даже при исключении результата технического поражения от Словакии (0:1).
9) Аскаров сыграл в воротах России меньше, чем запасной голкипер Гуськов. Он вышел на два периода против Швеции. Дальше Гуськов его заменил, а потом сам отыграл весь матч со Швейцарией.
10) Австрия пропустила 18 шайб за два матча на МЧМ-2022. Она стала единственной командой с нулем очков на турнире. Швейцария и Словакия набрали очки только за технические победы.
11) Канадец Коул Перфетти – самый результативный игрок турнира. Он набрал шесть очков, но всего одно из них получил за гол. Перфетти – автор сразу пяти ассистов за две игры на МЧМ.
12) Скандальная ситуация с положительным результатом теста у Матвея Мичкова. Экспресс-тест показал отрицательный результат. Его агент и отец говорят о странностях.
13) Оуэн Пауэр стал первым защитником в истории своей сборной, который сделал хет-трик в матче МЧМ. Напоминаем: к 19 годам этот парень уже выигрывал взрослый ЧМ-2021.
14) Олег Знарок поработал тренером-консультантом сборной России. Бывший тренер России Игорь Ларионов комментировал матчи сборной на Первом канале.
15) Момент из матча Россия – Швеция. За него Мухамадуллин получил комментарий от болельщика: «Прогрессировал в десять раз».
16) Слезы игроков сборной Словакии – о них рассказал комментатор Первого канала Денис Казанский. Словаки расплакались, когда узнали об окончательной отмене турнира.
17) Канада проигрывала с разницей в две шайбы. На 13-й минуте игры с Чехией был счет 1:3, но итог – победа (6:3). Канада стала самой результативной сборной МЧМ-2022 (17 шайб).
18) Судьи страдали с самого первого матча. TSN даже показал отдельный ролик по стартовой игре турнира, где в линейного арбитра постоянно врезаются игроки.
19) Президент IIHF Люк Тардиф допустил, что МЧМ-2022 еще может состояться. Возможные даты: июнь-июль 2022 года. Если перенос официально будет, туда попадут даже 20-летние хоккеисты.
20) Свадьбы в отеле, где жили сборные из группы B. Еще к игрокам постоянно подходили посторонние люди, а единственное ограничение внутри – маски. За подробностями идите сюда.