МЧМ-2022 отменен из-за коронавируса

Сначала «Спорт-Экспресс», Sport24, инсайдеры основного вещателя TSN и другие источники подтверждали отмену турнира МЧМ-2022. Комментатор Первого канала Денис Казанский выложил пост в твиттер, где рассказал о долгом совещании IIHF.

Сейчас официально: МЧМ-2022 отменен. Это подтвердила IIHF.

Как развивалась ситуация с отменой МЧМ-2022:

27 декабря. Капитан Швейцарии Кнак заразился ковидом.

28 декабря. Матч между США и Швейцарией на МЧМ-2022 отменен из-за ковида у двух хоккеистов. Итог: поражение США.

28 декабря. Отменен матч Чехии и Финляндии. Итог: поражение Чехии.

29 декабря. Отменен матч России и Словакии. Итог: поражение России.

Вечером 29 декабря IIHF созвала срочное собрание. Перед этим почетный президент IIHF Рене Фазель говорил, что его инициировал Люк Тардиф. Фазель утверждал, что там IIHF обсудит отмену турнира.