МЧМ-2022
коронавирус
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МЧМ-2022 отменен из-за коронавируса
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Сначала «Спорт-Экспресс», Sport24, инсайдеры основного вещателя TSN и другие источники подтверждали отмену турнира МЧМ-2022. Комментатор Первого канала Денис Казанский выложил пост в твиттер, где рассказал о долгом совещании IIHF.
Сейчас официально: МЧМ-2022 отменен. Это подтвердила IIHF.
Как развивалась ситуация с отменой МЧМ-2022:
- 27 декабря. Капитан Швейцарии Кнак заразился ковидом.
- 28 декабря. Матч между США и Швейцарией на МЧМ-2022 отменен из-за ковида у двух хоккеистов. Итог: поражение США.
- 28 декабря. Отменен матч Чехии и Финляндии. Итог: поражение Чехии.
- 29 декабря. Отменен матч России и Словакии. Итог: поражение России.
Вечером 29 декабря IIHF созвала срочное собрание. Перед этим почетный президент IIHF Рене Фазель говорил, что его инициировал Люк Тардиф. Фазель утверждал, что там IIHF обсудит отмену турнира.
UPD 1: Денис Казанский в инстаграме сообщил, что МЧМ-2022 отменен: «Удивительно, что даже нормально не могут объявить. Мы это в кулуарах услышали. Удивительно, что организаторы не были готовы к этому. Стыдобища».
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