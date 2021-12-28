Матч между США и Швейцарией на МЧМ-2022 отменен из-за ковида у двух хоккеистов. США получили техническое поражение

Молодежные сборные США и Швейцарии планировали сыграть на МЧМ-2022 в ночь с 28 на 29 декабря. Два американских игрока сдали положительный тест на коронавирус.

Матч отменен. США получили техническое поражение со счетом 0:1 и отправлены на карантин.