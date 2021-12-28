МЧМ-2022
США U20
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Матч между США и Швейцарией на МЧМ-2022 отменен из-за ковида у двух хоккеистов. США получили техническое поражение
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Молодежные сборные США и Швейцарии планировали сыграть на МЧМ-2022 в ночь с 28 на 29 декабря. Два американских игрока сдали положительный тест на коронавирус.
Матч отменен. США получили техническое поражение со счетом 0:1 и отправлены на карантин.
- США и Швейцария – соперники России по группе. США занимают второе место в группе, они действующие чемпионы мира.
- Статус США на турнире определится позднее. 29 декабря они должны сыграть против Швеции.
- Капитан Швейцарии Саймон Кнак пропустил МЧМ-2022 из-за коронавируса. Перед стартом турнира команда находилась на карантине.
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