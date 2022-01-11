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МОК не отстранит сборные на ОИ из-за одного случая ковида в команде. Из-за таких отстранений в декабре отменили МЧМ
10 минут назад
Международный олимпийский комитет (МОК) разъяснил СМИ правила карантина на Олимпиаде в Пекине:
- Если у спортсмена появляются симптомы ковида или тест оказывается положительным, то его изолируют от команды.
- Для выхода с карантина нужны два отрицательных теста, которые взяты с промежутком не менее 24 часов, и отсутствие симптомов ковида.
- Близко контактировавшие с заболевшим сдают два теста на ковид в день, питаются отдельно от остальных и соблюдают специальные условия перемещения, но продолджают участие в Олимпиаде.
- В группу близких контактов попадают те, кто за два дня до появления симптомов или изоляции общался с заболевшим без маски в течение минимум 15 минут на расстоянии метра.
Из правил МОК следует, что на ОИ не будут изолировать сборные, где выявлен один случай ковида. Вопросы о регламенте ОИ появились после отмены молодежного чемпионата мира по хоккею в конце декабря.
Тот турнир организовывала ИИХФ (Международная федерация хоккея) совместно с Hockey Canada – его не доиграли после того, как три сборные поочередно попали на карантин в полном составе.
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