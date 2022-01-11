МОК не отстранит сборные на ОИ из-за одного случая ковида в команде. Из-за таких отстранений в декабре отменили МЧМ

Международный олимпийский комитет (МОК) разъяснил СМИ правила карантина на Олимпиаде в Пекине:

Если у спортсмена появляются симптомы ковида или тест оказывается положительным, то его изолируют от команды.

Для выхода с карантина нужны два отрицательных теста, которые взяты с промежутком не менее 24 часов, и отсутствие симптомов ковида.

Близко контактировавшие с заболевшим сдают два теста на ковид в день, питаются отдельно от остальных и соблюдают специальные условия перемещения, но продолджают участие в Олимпиаде.

В группу близких контактов попадают те, кто за два дня до появления симптомов или изоляции общался с заболевшим без маски в течение минимум 15 минут на расстоянии метра.

Из правил МОК следует, что на ОИ не будут изолировать сборные, где выявлен один случай ковида. Вопросы о регламенте ОИ появились после отмены молодежного чемпионата мира по хоккею в конце декабря.

Тот турнир организовывала ИИХФ (Международная федерация хоккея) совместно с Hockey Canada – его не доиграли после того, как три сборные поочередно попали на карантин в полном составе.