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#Олимпиада-2022 #МЧМ-2022

МОК не отстранит сборные на ОИ из-за одного случая ковида в команде. Из-за таких отстранений в декабре отменили МЧМ

10 минут назад

Международный олимпийский комитет (МОК) разъяснил СМИ правила карантина на Олимпиаде в Пекине:

  • Если у спортсмена появляются симптомы ковида или тест оказывается положительным, то его изолируют от команды.
  • Для выхода с карантина нужны два отрицательных теста, которые взяты с промежутком не менее 24 часов, и отсутствие симптомов ковида.
  • Близко контактировавшие с заболевшим сдают два теста на ковид в день, питаются отдельно от остальных и соблюдают специальные условия перемещения, но продолджают участие в Олимпиаде.
  • В группу близких контактов попадают те, кто за два дня до появления симптомов или изоляции общался с заболевшим без маски в течение минимум 15 минут на расстоянии метра.

Из правил МОК следует, что на ОИ не будут изолировать сборные, где выявлен один случай ковида. Вопросы о регламенте ОИ появились после отмены молодежного чемпионата мира по хоккею в конце декабря.

Тот турнир организовывала ИИХФ (Международная федерация хоккея) совместно с Hockey Canada – его не доиграли после того, как три сборные поочередно попали на карантин в полном составе.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Матч ТВ
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