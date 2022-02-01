МЧМ-2022
Международная федерация хоккея подтвердила проведение МЧМ летом 2022 года. Его отменили в декабре из-за коронавируса
01 февраля, 13:36
Перенесенный молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет летом в Канаде. Даты турнира объявят после Олимпиады, она завершится 20 февраля.
МЧМ стартовал в конце декабря 2021 года, но через несколько дней после начала его отменили из-за коронавируса. Тогда появилась информация о проведении турнира летом, а теперь глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф официально подтвердил это.
Организаторы отменили МЧМ через три дня после старта. По правилам сборная в полном составе попадала на карантин после одного случая заболевания в команде. За три дня на карантин попали сборные США, Чехии и России.
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