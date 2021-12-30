Статистика России до отмены МЧМ-2022: отрицательная разница шайб, пять авторов голов

МЧМ-2022 отменен из-за распространения коронавируса среди участников. Перед официальной отменой турнира три команды получили технические поражения.

Как на МЧМ-2022 выступила сборная России U20:

✔️ Россия проиграла Швеции (3:6), а затем обыграла Швейцарию (4:2). Дальше было техническое поражение от Словакии (0:1). Общая разница шайб за три матча – 7:9.

✔️ За Россию на турнире забили пять разных игроков: Мичков (3), Свечков, Юров, Злодеев, Тютнев (все – по 1). Свечков стал автором первой шайбы России на МЧМ-2022.

✔️ Два вратаря выходили за Россию в двух играх. Ярослав Аскаров начинал игру против Швеции, но был заменен на Гуськова. Гуськов начал вторую игру и провел четыре периода на МЧМ, Аскаров – два.

Канадец Перфетти был самым результативным игроком МЧМ-2022 перед отменой турнира. Мичков забил три гола