Коннор Бедард

Дата рождения
17 июля 2005 г.
Достижения
Победитель ЧМ до 18 лет (2021)
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Хоккей
Канада забросила Австрии 11 шайб на МЧМ. 16-летний Бедард стал самым молодым автором покера в истории турнира
#Коннор Бедард
Хоккей
Мичков и Бедард сыграют на МЧМ-2022. Они фавориты драфта НХЛ-2023
#Матвей Мичков
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20 событий МЧМ-2022: юниорский рекорд по голам, замена вратарей у России, свадьбы и слезы
#МЧМ-2022
Главная тема МЧМ-2022 по хоккею – лучшие молодые мира Мичков и Бедард. Оба вошли в историю из-за возраста и уже ценятся в НХЛ
#МЧМ-2022
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