Коннор Бедард

Дата рождения
17 июля 2005 г.
Достижения
Победитель ЧМ до 18 лет (2021)
Лента
Материалы
Новости
20 событий МЧМ-2022: юниорский рекорд по голам, замена вратарей у России, свадьбы и слезы
#МЧМ-2022
Главная тема МЧМ-2022 по хоккею – лучшие молодые мира Мичков и Бедард. Оба вошли в историю из-за возраста и уже ценятся в НХЛ
#МЧМ-2022