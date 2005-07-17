Коннор Бедард

Дата рождения
17 июля 2005 г.
Достижения
Победитель ЧМ до 18 лет (2021)
Лента
Материалы
Новости
Хоккей
Канада забросила Австрии 11 шайб на МЧМ. 16-летний Бедард стал самым молодым автором покера в истории турнира
#Коннор Бедард
Хоккей
Мичков и Бедард сыграют на МЧМ-2022. Они фавориты драфта НХЛ-2023
#Матвей Мичков