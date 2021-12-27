Прогноз на матч Россия – Швейцария на МЧМ-2022, 28 декабря

В ночь с 27 на 28 декабря пройдет игра России U20 и Швейцарии U20 на турнире МЧМ-2022. Она начнется 28 декабря в 00:30 по Москве.

Котировки букмекеров:

Победа России – 1.31.

Победа Швейцарии – 7.60.

Россия U20 выиграла у Швейцарии пять последних матчей. Их общий счет – 27:9.

27 декабря состоялся матч России и Швеции на МЧМ-2022. Итог: поражение России со счетом 3:6.

Группа сборной России на МЧМ-2022: Швеция, Швейцария, Словакия, США. Четыре лучшие команды из пяти проходят в плей-офф.

Где смотреть матч Россия – Швейцария

Расписание матчей сборной России на МЧМ-2022