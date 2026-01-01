Швейцария U20

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Хоккей
Капитан молодежной сборной Швейцарии Кнак заразился ковидом перед игрой с Россией. Он пропустит МЧМ
#МЧМ-2022
Хоккей
Канада и США – победители групп на МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Игрок сборной Словакии Фейт забил первый гол МЧМ-2021
#МЧМ-2021