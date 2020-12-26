МЧМ-2021
Хоккей
Роман Фейт
Канада U20
Швейцария U20
Словакия U20
Германия U20
Финляндия U20
Игрок сборной Словакии Фейт забил первый гол МЧМ-2021
3 часа назад
Роман Фейт открыл счет в игре Швейцарии U20 и Словакии U20. Это произошло в третьем периоде матча.
Фейту 18 лет. На клубном уровне он играет за «Братиславу».
МЧМ-2021 проходит в Эдмонтоне с 25 декабря по 6 января. В группе с этими командами играют Канада, Германия и Финляндия.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые