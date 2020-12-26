Игрок сборной Словакии Фейт забил первый гол МЧМ-2021

Роман Фейт открыл счет в игре Швейцарии U20 и Словакии U20. Это произошло в третьем периоде матча.

Фейту 18 лет. На клубном уровне он играет за «Братиславу».

МЧМ-2021 проходит в Эдмонтоне с 25 декабря по 6 января. В группе с этими командами играют Канада, Германия и Финляндия.

Полный календарь МЧМ-2021 по хоккею