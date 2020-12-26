МЧМ-2021
Хоккей
Роман Фейт
Канада U20
Швейцария U20
Словакия U20
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#МЧМ-2021 #Хоккей #Германия U20 #Канада U20 #Роман Фейт #Словакия U20 #Финляндия U20 #Швейцария U20

Игрок сборной Словакии Фейт забил первый гол МЧМ-2021

3 часа назад

Роман Фейт открыл счет в игре Швейцарии U20 и Словакии U20. Это произошло в третьем периоде матча.

Фейту 18 лет. На клубном уровне он играет за «Братиславу».

МЧМ-2021 проходит в Эдмонтоне с 25 декабря по 6 января. В группе с этими командами играют Канада, Германия и Финляндия.

Полный календарь МЧМ-2021 по хоккею

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