Краткие итоги МЧМ-2021. По каждой команде – несколько фактов

🥈 Канада. До финала сборная Канады разорвала всех соперников с разницей шайб 41:4. Пропускала только в меньшинстве, вратарь Леви провел три сухих матча. Канада играла без капитана Кирби Дака, который вылетел еще после товарищеского матча с Россией. В финальной игре МЧМ-2021 все резко перестало получаться.

🥉 Финляндия. Проигрывала в две шайбы шведам в 1/4 финала – отыгралась. Проигрывала в две шайбы США в полуфинале – отыгралась, но пропустила еще. Проигрывала России в матче за третье место – отыгралась, победила. Финны взяли бронзовые медали на турнире, где были близки к вылету еще в четвертьфинале.

Россия. Три сильных матча в группе вместе с проблемным против Чехии (0:2). Нервная игра с Германией, где чуть не случился неожиданный овертайм. Провал в решающих стадиях плей-офф: полуфинал и финал проиграны с общим счетом 1:9. Родион Амиров остался лидером по очкам среди всех игроков сборной, хотя всего дважды забил и сделал четыре ассиста.

Какой мы запомним эту сборную России