Краткие итоги МЧМ-2021. По каждой команде – несколько фактов
Завершился МЧМ-2021. Каким он был для каждой из команд:
🥇 США. Начала турнир с поражения от сборной России. Потом разогналась до рекордной сухой серии в истории МЧМ. Американские вратари не пропускали 218 минут и 53 секунды. Равный полуфинал с Финляндией решил Калиев, а в финале сверкнул бомбардир Тревор Зеграс. Это 19-летний проспект «Анахайма», который набрал больше всех очков на турнире.
🥈 Канада. До финала сборная Канады разорвала всех соперников с разницей шайб 41:4. Пропускала только в меньшинстве, вратарь Леви провел три сухих матча. Канада играла без капитана Кирби Дака, который вылетел еще после товарищеского матча с Россией. В финальной игре МЧМ-2021 все резко перестало получаться.
🥉 Финляндия. Проигрывала в две шайбы шведам в 1/4 финала – отыгралась. Проигрывала в две шайбы США в полуфинале – отыгралась, но пропустила еще. Проигрывала России в матче за третье место – отыгралась, победила. Финны взяли бронзовые медали на турнире, где были близки к вылету еще в четвертьфинале.
Россия. Три сильных матча в группе вместе с проблемным против Чехии (0:2). Нервная игра с Германией, где чуть не случился неожиданный овертайм. Провал в решающих стадиях плей-офф: полуфинал и финал проиграны с общим счетом 1:9. Родион Амиров остался лидером по очкам среди всех игроков сборной, хотя всего дважды забил и сделал четыре ассиста.
Германия. Штюцле, Петерка, Элиас – три главные фамилии из немецкого состава. Они забили 13 из 15 немецких голов за весь турнир. Немцы весь турнир боролись с коронавирусом и ждали усиление с карантина. Проиграли 2:16 Канаде, но не развалились и все равно вышли из группы. Тим Штюцле закрепился в статусе перспективной звезды на уровне НХЛ.
Все спорят из-за фамилии лидера Германии на МЧМ. У нее три варианта, легкий – ошибка
Швеция. Яркая команда, которая не показала полный потенциал. Шведы прервали рекордную 54-матчевую победную серию на групповых этапах. Неожиданно финишировали на третьем месте в группе, а потом упустили счет 2:0 в игре с Финляндией. За 24 секунды до конца этого матча сборная Швеции еще готовилась к овертайму при счете 2:2. Потом пропустила.
Словакия. Провела турнир имени вратаря Симона Латкоцы. Этот 18-летний голкипер до последнего сохранял Словакию в игре даже в четвертьфинале, где она встречалась с США. Именно словаки прервали рекордную серию американцев без пропущенных шайб, но пройти дальше четвертьфинала не смогли. Латкоцы еще в первой игре в группе сотворил такое:
Чехия. Чередовала удачные и провальные матчи. Идеальная подготовка к сборной России (2:0) и легкая игра с австрийцами (7:0) не сочетались с разгромными провалами в других матчах группы. Против Канады чехи сыграли на равных и где-то по примеру матча с Россией: вязали игру и выводили канадцев на прямые броски во вратаря. Но три гола пропустили, а сами не забили.
Швейцария. Начинала турнир с главной для себя игры в группе против Словакии, где пропустила только одну шайбу. И все равно проиграла с минимальным счетом. Вывела на 4:5 матч против Германии, где проигрывала 2:5. Швейцарцы закончили турнир на последнем месте в группе А, но дважды за четыре матча чуть все не перевернули.
Австрия. Команда забила единственный гол за весь МЧМ в матче против России. Австрийцы не набрали очков и проиграли все матчи на турнире с общей разницей 1:29. Их капитан Марко Росси (девятый номер драфта НХЛ) никак не выделялся на фоне партнеров. Хуже всего австрийцы сыграли против сборной США, от которой пропустили 11 шайб.
Немного обидно за Зеграса, что попал в систему "Анахайма". Не лучшее место, чтобы раскрыться).