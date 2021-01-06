Тревор Зеграс – лучший бомбардир МЧМ-2021

Форвард сборной США U20 Тревор Зеграс стал лучшим бомбардиром МЧМ-2021. Он набрал 18 очков за семь матчей на турнире.

Зеграс забросил семь шайб и сделал 11 ассистов. В финале против Канады он поучаствовал в двух голах сборной США. Американцы выиграли МЧМ-2021.

Игрок сборной Канады Дилан Козенс занял второе место в списке бомбардиров. Он имеет 16 очков за весь турнир.

19-летний Зеграс принадлежит «Анахайму», но в НХЛ еще не играл.

США – победитель МЧМ-2021

Вратарь Канады Леви только в финале МЧМ-2021 пропустил больше одной шайбы за матч