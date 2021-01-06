Тревор Зеграс
МЧМ-2021
Хоккей
Дилан Козенс
США U20
Канада U20
Поделиться:
Комментарии:
0
#Тревор Зеграс #Канада U20 #МЧМ-2021 #США U20 #Хоккей #Дилан Козенс

Тревор Зеграс – лучший бомбардир МЧМ-2021

7 часов назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

Форвард сборной США U20 Тревор Зеграс стал лучшим бомбардиром МЧМ-2021. Он набрал 18 очков за семь матчей на турнире.

Зеграс забросил семь шайб и сделал 11 ассистов. В финале против Канады он поучаствовал в двух голах сборной США. Американцы выиграли МЧМ-2021.

Игрок сборной Канады Дилан Козенс занял второе место в списке бомбардиров. Он имеет 16 очков за весь турнир.

19-летний Зеграс принадлежит «Анахайму», но в НХЛ еще не играл.

США – победитель МЧМ-2021

Вратарь Канады Леви только в финале МЧМ-2021 пропустил больше одной шайбы за матч

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Краткие итоги МЧМ-2021. По каждой команде – несколько фактов
Четыре проспекта «Флориды» – медалисты МЧМ. Никто из них еще не играл в НХЛ
Финляндия праздновала бронзу МЧМ, а рядом стоял одинокий Аскаров
Какой мы запомним эту сборную России
Подколзин провалил МЧМ по статистике, но заслуженно стал лучшим игроком России
Победитель Кубка Стэнли вспомнил тренировку с 14-летним Леви. Тот отбил сотню бросков от игроков НХЛ
Канада разгромила Россию, потому что была лучше во всем
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Тревор Зеграс
#Канада U20
#МЧМ-2021
#США U20
#Хоккей
#Дилан Козенс