МЧМ-2021
Хоккей
Рони Хирвонен
Швеция U20
Финляндия U20
Финляндия вышла в полуфинал МЧМ. Победный гол – за 24 секунды до конца
вчера, 02:02
Финляндия U20 обыграла Швецию U20 (3:2) в четвертьфинале МЧМ-2021. Во время матча финны проигрывали со счетом 0:2.
Рони Хирвонен забросил победную шайбу за 24 секунды до финальной сирены. Сборная Швеции проиграла на МЧМ-2021 три раза подряд.
Финляндия набрала на групповом этапе девять очков. Она вышла в плей-офф со второго места. Швеция была третьей – пустила вперед США и Россию.
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