МЧМ-2021
Хоккей
Рони Хирвонен
Швеция U20
Финляндия U20
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#МЧМ-2021 #МЧМ-2021 #Хоккей #Рони Хирвонен #Финляндия U20 #Швеция U20

Финляндия вышла в полуфинал МЧМ. Победный гол – за 24 секунды до конца

вчера, 02:02

Keystone Press Agency/Global Look Press

Финляндия U20 обыграла Швецию U20 (3:2) в четвертьфинале МЧМ-2021. Во время матча финны проигрывали со счетом 0:2.

Рони Хирвонен забросил победную шайбу за 24 секунды до финальной сирены. Сборная Швеции проиграла на МЧМ-2021 три раза подряд.

Финляндия набрала на групповом этапе девять очков. Она вышла в плей-офф со второго места. Швеция была третьей – пустила вперед США и Россию.

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#Швеция U20