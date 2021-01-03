Финляндия вышла в полуфинал МЧМ. Победный гол – за 24 секунды до конца

Финляндия U20 обыграла Швецию U20 (3:2) в четвертьфинале МЧМ-2021. Во время матча финны проигрывали со счетом 0:2.

Рони Хирвонен забросил победную шайбу за 24 секунды до финальной сирены. Сборная Швеции проиграла на МЧМ-2021 три раза подряд.

Финляндия набрала на групповом этапе девять очков. Она вышла в плей-офф со второго места. Швеция была третьей – пустила вперед США и Россию.

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