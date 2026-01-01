Швеция U20

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Краткие итоги МЧМ-2021. По каждой команде – несколько фактов
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#МЧМ-2021
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Сборная России потеряла игрока, который взбодрил ее на групповом этапе МЧМ
#Михаил Абрамов
Первый канал странно показал матч Россия – Швеция. В регионах пропала трансляция, на ютубе – комментаторы
#МЧМ-2021
С кем Россия сыграет в плей-офф МЧМ. Все варианты
#Россия U20
Швеция 14 лет не проигрывала в группе МЧМ. Россия испортила великий рекорд
#МЧМ-2021