Швеция (х)
Хоккей
Олимпиада-2022
Хоккейная сборная Швеции позвала восемь игроков из КХЛ на Олимпиаду в Пекине
вчера, 21:54
Окончательный состав сборной Швеции на Олимпийские игры-2022 выглядит так:
- Вратари: Ларс Юханссон (СКА), Магнус Хелльберг («Сочи»), Адам Рейдеборн (ЦСКА).
- Защитники: Оскар Фантенберг (СКА), Лукас Бенгтссон («Динамо» Минск), Линус Хультстрем («Металлург»), Кристиан Фолин («Фрелунда»), Эмиль Юсе («Рапперсвиль», Швейцария), Хенрик Теммернес («Серветт», Швейцария), Эрик Густафссон («Лулео»), Джонатан Пудас («Шеллефтео»).
- Нападающие: Лукас Валльмарк, Юаким Нордстрем (оба – ЦСКА), Фредрик Олофссон («Оскархамн»), Макс Фриберг («Фрелунда»), Густав Рюдаль («Фэрьестад»), Маркус Крюгер («Цюрих», Швейцария), Деннис Эверберг («Регле»), Понтус Хольмберг («Векше»), Даниэль Брудин («Фрибур», Швейцария), Карл Клингберг, Антон Ландер (оба – «Цуг», Швейцария), Линус Юханссон, Якоб де ла Роз (оба – «Фэрьестад»), Матиас Броме («Давос», Швейцария).
Швеция сыграет в группе с Финляндией, Словакией и Латвией. Матч против латышей состоится 10 февраля, против словаков – 11-го, против финнов – 13-го.
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