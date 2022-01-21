Швеция (х)
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Олимпиада-2022
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#Швеция (х) #Хоккей #Олимпиада-2022

Хоккейная сборная Швеции позвала восемь игроков из КХЛ на Олимпиаду в Пекине

вчера, 21:54

Окончательный состав сборной Швеции на Олимпийские игры-2022 выглядит так:

  • Вратари: Ларс Юханссон (СКА), Магнус Хелльберг («Сочи»), Адам Рейдеборн (ЦСКА).
  • Защитники: Оскар Фантенберг (СКА), Лукас Бенгтссон («Динамо» Минск), Линус Хультстрем («Металлург»), Кристиан Фолин («Фрелунда»), Эмиль Юсе («Рапперсвиль», Швейцария),  Хенрик Теммернес («Серветт», Швейцария), Эрик Густафссон («Лулео»), Джонатан Пудас («Шеллефтео»).
  • Нападающие: Лукас Валльмарк, Юаким Нордстрем (оба – ЦСКА), Фредрик Олофссон («Оскархамн»), Макс Фриберг («Фрелунда»), Густав Рюдаль («Фэрьестад»), Маркус Крюгер («Цюрих», Швейцария), Деннис Эверберг («Регле»), Понтус Хольмберг («Векше»), Даниэль Брудин («Фрибур», Швейцария), Карл Клингберг, Антон Ландер (оба – «Цуг», Швейцария), Линус Юханссон, Якоб де ла Роз (оба – «Фэрьестад»), Матиас Броме («Давос», Швейцария).

Швеция сыграет в группе с Финляндией, Словакией и Латвией. Матч против латышей состоится 10 февраля, против словаков – 11-го, против финнов – 13-го.

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Источник:
Сборная Швеции
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