США заявила на Олимпиаду самый молодой хоккейный состав с 1994 года. В нем 15 хоккеистов из студенческой лиги

Хоккейная сборная США объявила состав на Олимпиаду в Пекине. В него вошли представители пяти лиг, большинство – из североамериканской студенческой лиги (NCAA).

Вратари: Дрю Коммессо (Бостонский университет, NCAA), Штраус Манн («Шеллефтео», Шведская хоккейная лига) и Пэт Нагл («Лихай Вэлли», АХЛ).

Защитники: Стивен Кэмпфер («Ак Барс», КХЛ), Брайан Купер («Оскарсхамн», Шведская хоккейная лига), Брок Фэбер («Миннесота», NCAA), Дрю Хеллсон (Бостонский колледж, NCAA), Аарон Несс («Провиденс», АХЛ), Ник Пербикс («Сент-Клауд Стейт», NCAA), Джейк Сандерсон («Северная Дакота», NCAA) и Дэвид Варсовский («Ингольштадт», Немецкая хоккейная лига).

Нападающие: Энди Миле, Кенни Агостино (оба – «Торпедо», КХЛ), Брайан О'Нилл («Йокерит», КХЛ), Ник Шор («Сибирь», КХЛ), Натан Смит («Миннесота Стейт», NCAA), Брендан Бриссон, Мэттью Беннье (оба – «Мичиган», NCAA), Шон Фаррелл, Ник Абруццезе (оба – «Гарвард», NCAA), Ноа Кейтс («Миннесота-Дулут», NCAA), Сэм Энтджес («Сент-Клауд Стейт», NCAA), Бен Майерс, Мэттью Найс (оба – «Миннесота», NCAA), Марк Маклафлин (Бостонский колледж, NCAA).

Главный тренером будет Дэвид Куинн, ранее возглавлявший бывший «Нью-Йорк Рейнджерс».

Средний возраст сборной составил 25,1 года. Это самый молодой состав США с 1994 года, тогда средний возраст состав 22,4 года. Самому возрастному игроку на ОИ-2022 будет 34 года (Пэт Нагл), самому молодому – 19 (Мэттью Бенье).

Игроки НХЛ, которые традиционно составляют основу сборной, пропустят вторую Олимпиаду подряд. Решение приняли из-за распространения коронавируса.