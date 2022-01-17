В сборную России по хоккею вызваны 37 игроков для подготовки к Олимпиаде в Пекине

Так выглядит расширенный состав сборной России перед Олимпиадой-2022:

Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба – СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»);

Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба – «Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба – «Металлург»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Даниил Пыленков (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба – «Авангард»).

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все – СКА), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба – «Динамо» Москва), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба – «Ак Барс»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба – «Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Артур Каюмов, Артем Анисимов (оба – «Локомотив»), Владимир Ткачев («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург»).

В олимпийскую заявку войдут 25 игроков.

На Олимпиаде Россия сыграет с Чехией, Швейцарией и Данией. Первый матч – 9 февраля против швейцарцев.