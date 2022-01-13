Чехия (х)
Олимпиада-2022
Сборная Чехии по хоккею опубликовала состав на Олимпиаду, включив туда 12 игроков КХЛ
4 часа назад
Состав сборной Чехии на Олимпиаду-2022 выглядит следующим образом:
- Вратари: Шимон Грубец, Роман Вилл, Патрик Бартошак.
- Защитники: Рональд Кнот, Давид Скленичка, Лукаш Клок, Якуб Ержабек, Войтех Мозик, Томаш Кундратек, Либор Шулак.
- Нападающие: Роман Червенка, Иржи Смейкал, Владимир Соботка, Гинек Зогорна, Радан Ленц, Михал Ржепик, Томаш Гика, Ян Коварж, Матей Странски, Лукаш Седлак, Давид Крейчи, Михал Шпачек, Михаэл Фролик, Томаш Зогорна.
Игроки КХЛ:
- Вилл, Гика и Седлак – «Трактор».
- Кнот и Клок – «Нефтехимик».
- Мозик и Шулак – «Адмирал».
- Бартошак и Ленц – «Амур».
- Скленичка – «Йокерит».
- Грубец – «Авангард».
- Ержабек – «Спартак».
Матчи группового этапа для Чехии:
- 9 февраля: Чехия – Дания.
- 11 февраля: Чехия – Швейцария.
- 12 февраля: Россия – Чехия.
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Комментарии (1)
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3 часа назад
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Вполне могут в группе устроиться на три победы из трех!
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