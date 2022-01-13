Чехия (х)
Олимпиада-2022
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#Чехия (х) #Олимпиада-2022

Сборная Чехии по хоккею опубликовала состав на Олимпиаду, включив туда 12 игроков КХЛ

4 часа назад

Состав сборной Чехии на Олимпиаду-2022 выглядит следующим образом:

  • Вратари: Шимон Грубец, Роман Вилл, Патрик Бартошак.
  • Защитники: Рональд Кнот, Давид Скленичка, Лукаш Клок, Якуб Ержабек, Войтех Мозик, Томаш Кундратек, Либор Шулак.
  • Нападающие: Роман Червенка, Иржи Смейкал, Владимир Соботка, Гинек Зогорна, Радан Ленц, Михал Ржепик, Томаш Гика, Ян Коварж, Матей Странски, Лукаш Седлак, Давид Крейчи, Михал Шпачек, Михаэл Фролик, Томаш Зогорна.

Игроки КХЛ:

  • Вилл, Гика и Седлак – «Трактор».
  • Кнот и Клок – «Нефтехимик».
  • Мозик и Шулак – «Адмирал».
  • Бартошак и Ленц – «Амур».
  • Скленичка – «Йокерит».
  • Грубец – «Авангард».
  • Ержабек – «Спартак».

Матчи группового этапа для Чехии:

  • 9 февраля: Чехия – Дания.
  • 11 февраля: Чехия – Швейцария.
  • 12 февраля: Россия – Чехия.
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Комментарии (1)
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vladik12
3 часа назад

Вполне могут в группе устроиться на три победы из трех!

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