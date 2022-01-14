Егор Чинахов
НХЛ
Коламбус
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#Егор Чинахов #НХЛ #Коламбус

Чинахов сделал первый дубль в НХЛ. За один матч он забросил столько же, сколько за 25 предыдущих игр

4 часа назад

«Коламбус» разгромил «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:0). Егор Чинахов стал второй звездой матча.

Он провел на льду 11 минут 25 секунд, нанес три броска в створ и забросил две шайбы. Это его первый дубль за карьеру в НХЛ и четвертая шайба вообще. За один матч с «Каролиной» он забросил столько же, сколько за все предыдущие игры сезона.

  • Дебют – 20 октября.
  • Первый гол – 16 ноября (спустя девять игр).
  • Второй гол – 9 января (безголевая серия в 15 матчей).
  • Третий и четвертый гол – 14 января.

Чинахову 20 лет, он перешел в «Коламбус» из «Авангарда» летом 2020 года. Он переехал в Северную Америку меньше чем через год после дебюта на взрослом уровне: дебютировал за «Авангард» 3 сентября 2020-го, выиграл с клубом Кубок Гагарина, а летом уехал в «Коламбус». «Авангард» был против трансфера и называл его преждевременным.

Всего после дебюта в НХЛ Чинахов провел 26 игр и набрал семь очков: четыре гола и три ассиста.

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Источник:
НХЛ
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