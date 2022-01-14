Чинахов сделал первый дубль в НХЛ. За один матч он забросил столько же, сколько за 25 предыдущих игр
«Коламбус» разгромил «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:0). Егор Чинахов стал второй звездой матча.
Он провел на льду 11 минут 25 секунд, нанес три броска в створ и забросил две шайбы. Это его первый дубль за карьеру в НХЛ и четвертая шайба вообще. За один матч с «Каролиной» он забросил столько же, сколько за все предыдущие игры сезона.
- Дебют – 20 октября.
- Первый гол – 16 ноября (спустя девять игр).
- Второй гол – 9 января (безголевая серия в 15 матчей).
- Третий и четвертый гол – 14 января.
Чинахову 20 лет, он перешел в «Коламбус» из «Авангарда» летом 2020 года. Он переехал в Северную Америку меньше чем через год после дебюта на взрослом уровне: дебютировал за «Авангард» 3 сентября 2020-го, выиграл с клубом Кубок Гагарина, а летом уехал в «Коламбус». «Авангард» был против трансфера и называл его преждевременным.
Всего после дебюта в НХЛ Чинахов провел 26 игр и набрал семь очков: четыре гола и три ассиста.