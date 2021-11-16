Егор Чинахов
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#Егор Чинахов #НХЛ #Коламбус

Чинахов в девятом матче НХЛ забросил первую шайбу. «Авангард» называл его переезд в США преждевременным и был против

8 часов назад

Егор Чинахов

сайт НХЛ

«Коламбус» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов забросил свою первую шайбу в лиге.

  • «Детройт» к 26-й минуте матча вел 2:0. Но потом «Коламбус» забил дважды за две минуты и к 36-й сравнял счет – 2:2.
  • В третьем периоде «Детройт» снова забил, но «Коламбус» опять сравнял – 3:3. Затем «Коламбус» забросил еще две шайбы и победил.
  • Чиханов участвовал в обоих голах, после которых «Коламбус» сравнивал счет. Сначала он отдал ассист (2:2), потом забил (3:3). 

Его признали лучшим игроком матча. Всего у Чинахова девять игр в НХЛ: один гол, три ассиста, общая полезность минус три.

Чинахову 20 лет. Он переехал в НХЛ из «Авангарда» в межсезонье. В России на высшем уровне он провел меньше года: дебютировал в 2020-м, выиграл Кубок Гагарина и летом уехал в Северную Америку. «Авангард» называл трансфер преждевременным и винил агента в спешке

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт НХЛ
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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