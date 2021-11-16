Чинахов в девятом матче НХЛ забросил первую шайбу. «Авангард» называл его переезд в США преждевременным и был против

Его признали лучшим игроком матча. Всего у Чинахова девять игр в НХЛ: один гол, три ассиста, общая полезность минус три.

Чинахову 20 лет. Он переехал в НХЛ из «Авангарда» в межсезонье. В России на высшем уровне он провел меньше года: дебютировал в 2020-м, выиграл Кубок Гагарина и летом уехал в Северную Америку. «Авангард» называл трансфер преждевременным и винил агента в спешке