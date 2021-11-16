Егор Чинахов
НХЛ
Коламбус
Чинахов в девятом матче НХЛ забросил первую шайбу. «Авангард» называл его переезд в США преждевременным и был против
8 часов назад
«Коламбус» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов забросил свою первую шайбу в лиге.
- «Детройт» к 26-й минуте матча вел 2:0. Но потом «Коламбус» забил дважды за две минуты и к 36-й сравнял счет – 2:2.
- В третьем периоде «Детройт» снова забил, но «Коламбус» опять сравнял – 3:3. Затем «Коламбус» забросил еще две шайбы и победил.
- Чиханов участвовал в обоих голах, после которых «Коламбус» сравнивал счет. Сначала он отдал ассист (2:2), потом забил (3:3).
Его признали лучшим игроком матча. Всего у Чинахова девять игр в НХЛ: один гол, три ассиста, общая полезность минус три.
Чинахову 20 лет. Он переехал в НХЛ из «Авангарда» в межсезонье. В России на высшем уровне он провел меньше года: дебютировал в 2020-м, выиграл Кубок Гагарина и летом уехал в Северную Америку. «Авангард» называл трансфер преждевременным и винил агента в спешке
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