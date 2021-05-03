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Чинахов перешел в «Коламбус». «Авангард» назвал переезд в НХЛ преждевременным и обвинил агента в спешке
03 мая, 10:39
- Егор Чинахов официально перешел из «Авангарда» в «Коламбус».
- Контракт рассчитан на три года. Чинахов выбран на драфте НХЛ-2020 в первом раунде.
«Авангард» раскритиковал трансфер. Клуб посчитал, что Чинахову рано переезжать из КХЛ в НХЛ. Тезисы из заявления «Авангарда»:
- Чинахову предлагали новый контракт, но тот его не подписал. «Авангард» винит в этом агента, который «постарался как можно скорее отправить игрока в НХЛ».
- Хотя клуб узнал о решении Чинахова за десять дней до окончания сезона, агент отрицал переход.
- «Нам искренне жаль, что игры и пагубное влияние агента смогли настолько повлиять на карьеру и отношения воспитанника со своим родным клубом».
- «Авангард» утверждает, что подготовил индивидуальный план для Чинахова и предлагал «достойный» контракт. «Необходимо для начала стать лидером клуба КХЛ, чтобы в дальнейшем уверенно проявить себя за океаном».
Чинахову 20 лет. Он воспитанник «Авангарда», игравший за его молодежную команду и фарм-клуб. Дебютировал в КХЛ в 2020 году и теперь, меньше чем через год, переходит в клуб НХЛ.
В первом сезоне за «Авангард» он провел 53 матча, в которых забросил 15 шайб и отдал девять ассистов. Из них в плей-офф – 21 игра, пять шайб и два ассиста. Чинахов с «Авангардом» победил в Кубке Гагарина.
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