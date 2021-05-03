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#Егор Чинахов #НХЛ #Авангард #КХЛ #Коламбус #Трансферы

Чинахов перешел в «Коламбус». «Авангард» назвал переезд в НХЛ преждевременным и обвинил агента в спешке

03 мая, 10:39

инстаграм Егора Чинахова

«Авангард» раскритиковал трансфер. Клуб посчитал, что Чинахову рано переезжать из КХЛ в НХЛ. Тезисы из заявления «Авангарда»:

  • Чинахову предлагали новый контракт, но тот его не подписал. «Авангард» винит в этом агента, который «постарался как можно скорее отправить игрока в НХЛ».
  • Хотя клуб узнал о решении Чинахова за десять дней до окончания сезона, агент отрицал переход.
  • «Нам искренне жаль, что игры и пагубное влияние агента смогли настолько повлиять на карьеру и отношения воспитанника со своим родным клубом».
  • «Авангард» утверждает, что подготовил индивидуальный план для Чинахова и предлагал «достойный» контракт. «Необходимо для начала стать лидером клуба КХЛ, чтобы в дальнейшем уверенно проявить себя за океаном».

Чинахову 20 лет. Он воспитанник «Авангарда», игравший за его молодежную команду и фарм-клуб. Дебютировал в КХЛ в 2020 году и теперь, меньше чем через год, переходит в клуб НХЛ.

В первом сезоне за «Авангард» он провел 53 матча, в которых забросил 15 шайб и отдал девять ассистов. Из них в плей-офф – 21 игра, пять шайб и два ассиста. Чинахов с «Авангардом» победил в Кубке Гагарина.

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Источник:
сайт «Коламбуса»
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