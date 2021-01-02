Чинахов пропускает игру с Германией на МЧМ. Он травмировался в матче с Австрией

Чинахов травмировался в игре с Австрией (7:1). Дальше пропустил матч против Швеции. Перед плей-офф он тренировался в запасной группе, но имел шансы выйти на лед.

На МЧМ-2021 Чинахов сыграл в трех матчах. В игре против США он забросил шайбу в пустые ворота. Россия выиграла матч со счетом 5:3.

На клубном уровне Чинахов играет за «Авангард». В сезоне-2020/21 он набрал 15 очков за 27 матчей в КХЛ. Там Чинахов имеет показатель полезности -2.

Чинахову 19 лет. На драфте НХЛ его выбрал «Коламбус».

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