Егор Чинахов
МЧМ-2021
Хоккей
Россия U20
Германия U20
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#Егор Чинахов #МЧМ-2021 #Россия U20 #Хоккей #Германия U20

Чинахов пропускает игру с Германией на МЧМ. Он травмировался в матче с Австрией

02 января, 19:35

Егор Чинахов не вышел в составе сборной России U20 на матч с Германией U20 в 1/4 финала МЧМ-2021. Полностью состав выглядит так:

Чинахов травмировался в игре с Австрией (7:1). Дальше пропустил матч против Швеции. Перед плей-офф он тренировался в запасной группе, но имел шансы выйти на лед.

На МЧМ-2021 Чинахов сыграл в трех матчах. В игре против США он забросил шайбу в пустые ворота. Россия выиграла матч со счетом 5:3.

На клубном уровне Чинахов играет за «Авангард». В сезоне-2020/21 он набрал 15 очков за 27 матчей в КХЛ. Там Чинахов имеет показатель полезности -2.

Чинахову 19 лет. На драфте НХЛ его выбрал «Коламбус».

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