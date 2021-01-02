Форвард России U20 Абрамов дисквалифицирован на матч с Германией в четвертьфинале МЧМ

Михаил Абрамов не сыграет в матче Россия – Германия в 1/4 финала МЧМ-2021. Он дисквалифицирован за подсечку против шведа Костмара.

Дисциплинарная коллегия отдельно рассматривала случай Абрамова. Итог: дисквалификация на один матч. Это столкновение могло повлиять на здоровье шведского игрока.

Абрамов сыграл на турнире в двух играх. В каждой из них он делал голевую передачу. Травмированный Егор Чинахов тоже может не выйти на игру с Германией.

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