Михаил Абрамов
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#Михаил Абрамов #МЧМ-2021 #Россия U20 #Хоккей #Германия U20

Форвард России U20 Абрамов дисквалифицирован на матч с Германией в четвертьфинале МЧМ

02 января, 13:18

Keystone Press Agency/Global Look Press

Михаил Абрамов не сыграет в матче РоссияГермания в 1/4 финала МЧМ-2021. Он дисквалифицирован за подсечку против шведа Костмара.

Дисциплинарная коллегия отдельно рассматривала случай Абрамова. Итог: дисквалификация на один матч. Это столкновение могло повлиять на здоровье шведского игрока.

Абрамов сыграл на турнире в двух играх. В каждой из них он делал голевую передачу. Травмированный Егор Чинахов тоже может не выйти на игру с Германией.

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