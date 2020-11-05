Молодежный состав России разгромил Финляндию на Евротуре. Забили шесть разных игроков

Сборная России по хоккею приехала на первый этап Евротура молодежным составом. Так сделано, чтобы молодежка лучше подготовилась к МЧМ. Турнир пройдет с 25 декабря по 5 января.

Россия привезла на Евротур молодежку. Это не нравится соперникам, но так сборная готовится к МЧМ

Василий Подколзин – единственный игрок, который до этого уже играл во взрослой сборной. Но финнам забивали другие хоккеисты. Счет матча – 6:2 в пользу России.

Авторы голов в составе сборной России: