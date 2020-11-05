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#Россия (х) #Хоккей #Евротур-2020 #Финляндия (х)

Молодежный состав России разгромил Финляндию на Евротуре. Забили шесть разных игроков

05 ноября, 21:56

Сборная России по хоккею приехала на первый этап Евротура молодежным составом. Так сделано, чтобы молодежка лучше подготовилась к МЧМ. Турнир пройдет с 25 декабря по 5 января.

Россия привезла на Евротур молодежку. Это не нравится соперникам, но так сборная готовится к МЧМ

Василий Подколзинединственный игрок, который до этого уже играл во взрослой сборной. Но финнам забивали другие хоккеисты. Счет матча – 6:2 в пользу России.

Авторы голов в составе сборной России:

  • Амиров
  • Хуснутдинов
  • Сафонов
  • Чайка
  • Чинахов
  • Афанасьев
Узнайте этих игроков еще лучше
Кто все эти молодые хоккеисты России, которые забили шесть голов Финляндии
Россия привезла на Евротур молодежку. Это не нравится соперникам, но так сборная готовится к МЧМ
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