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Молодежный состав России разгромил Финляндию на Евротуре. Забили шесть разных игроков
05 ноября, 21:56
Сборная России по хоккею приехала на первый этап Евротура молодежным составом. Так сделано, чтобы молодежка лучше подготовилась к МЧМ. Турнир пройдет с 25 декабря по 5 января.
Россия привезла на Евротур молодежку. Это не нравится соперникам, но так сборная готовится к МЧМ
Василий Подколзин – единственный игрок, который до этого уже играл во взрослой сборной. Но финнам забивали другие хоккеисты. Счет матча – 6:2 в пользу России.
Авторы голов в составе сборной России:
- Амиров
- Хуснутдинов
- Сафонов
- Чайка
- Чинахов
- Афанасьев
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