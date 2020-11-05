Россия (х)
Евротур-2020
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#Россия (х) #Хоккей #Евротур-2020

Где смотреть матч Россия – Финляндия на Евротуре

05 ноября, 11:36

Сборная России выступит на первом этапе Евротура. Он состоится в Финляндии. Все игры покажут «Матч ТВ» и официальный сайт ФХР.

Полное расписание матчей сборной России

Россия привезла на турнир молодежный состав. Так сделано, чтобы молодежная сборная подготовилась к МЧМ.

Трансляция игры Россия – Финляндия начнется 5 ноября в 19:30 по московскому времени. Матч пройдет в Хельсинки.

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