Где смотреть матч Россия – Финляндия на Евротуре

Сборная России выступит на первом этапе Евротура. Он состоится в Финляндии. Все игры покажут «Матч ТВ» и официальный сайт ФХР.

Полное расписание матчей сборной России

Россия привезла на турнир молодежный состав. Так сделано, чтобы молодежная сборная подготовилась к МЧМ.

Трансляция игры Россия – Финляндия начнется 5 ноября в 19:30 по московскому времени. Матч пройдет в Хельсинки.