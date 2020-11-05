Россия (х)
Евротур-2020
Хоккей
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#Россия (х) #Хоккей #Евротур-2020

Полное расписание матчей сборной России на первом этапе Евротура

05 ноября, 11:28

Официальный сайт ФХР

Кубок Карьяла – первый этап хоккейного Евротура.

Когда играет сборная России:

  • 5 ноября 2020. Россия – Финляндия, 19:30
  • 7 ноября 2020. Швеция – Россия, 14:30
  • 8 ноября 2020. Чехия – Россия, 14:30

На турнире выступит молодежная сборная России. Так она подготовится к хоккейному МЧМ. Швеция, Чехия и Финляндия привезли взрослые сборные.

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