Успех молодежки – это одновременно и провал вратаря Аскарова
Молодежная сборная России обыграла Швецию в овертайме со счетом 5:4 и вышла в финал МЧМ. По игре кажется, что этого овертайма могло и не быть. Вратарь шведов Алнефелт неудачно сыграл на выходе в моменте с голом Соколова. Аскаров вообще пропустил четыре шайбы – в каждом из этих моментов он сыграл неуверенно.
Из-за собственных ошибок Ярослав Аскаров стал самым обсуждаемым персонажем из этого матча.
Аскарова заменили после четвертой шайбы. Почти сразу сборная России сравняла счет, перевела матч в овертайм, а потом и победила. В воротах в момент этого успеха уже играл Мифтахов. Повторилась история из первого матча на турнире. Тогда Аскарова заменили в игре с Чехией, вышел Мифтахов и отыграл свой отрезок на ноль. Там и сложилась традиция: Мифтахов выходит на замену и не пропускает.
В полуфинале россияне нарушили еще одну тенденцию этого МЧМ. Обычно россияне меняли вратарей только в проигранных матчах. Сначала это было в игре с Чехией, потом во встрече с США. Против американцев с первых минут играл Мифтахов, но его после двух шайб поменял Аскаров. После той игры Аскаров окончательно закрепился в основе, а в четвертьфинале против Швейцарии (3:1) вообще стал лучшим игроком.
Вот такая другая сторона антигероя.
Сразу после четвертьфинала тренер сборной Валерий Брагин подтвердил, что теперь Аскаров – первый номер сборной. Сам Аскаров спокойно рассказывал о своих спасениях и подготовке к матчам, где выходит в основе: «Да, лучше говорить раньше – за день, за два. Я тогда спокоен, я готовлюсь, у меня есть время подвести себя к игре».
О месте в основе на полуфинал Аскарову рассказали сразу после четвертьфинала, но с настроем на игру это почему-то не помогло. Иван Морозов, Александр Хованов, Егор Соколов – вот главные герои сборной в полуфинале чемпионата мира. Аскаров – антигерой, но по-прежнему один из важных людей для общего успеха. Его спасения в четвертьфинале не забудут, а замена в игре со Швецией позже пропадет за самим фактом победы.