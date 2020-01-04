Успех молодежки – это одновременно и провал вратаря Аскарова

Аскарова заменили после четвертой шайбы. Почти сразу сборная России сравняла счет, перевела матч в овертайм, а потом и победила. В воротах в момент этого успеха уже играл Мифтахов. Повторилась история из первого матча на турнире. Тогда Аскарова заменили в игре с Чехией, вышел Мифтахов и отыграл свой отрезок на ноль. Там и сложилась традиция: Мифтахов выходит на замену и не пропускает.

В полуфинале россияне нарушили еще одну тенденцию этого МЧМ. Обычно россияне меняли вратарей только в проигранных матчах. Сначала это было в игре с Чехией, потом во встрече с США. Против американцев с первых минут играл Мифтахов, но его после двух шайб поменял Аскаров. После той игры Аскаров окончательно закрепился в основе, а в четвертьфинале против Швейцарии (3:1) вообще стал лучшим игроком.

Вот такая другая сторона антигероя.